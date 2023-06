“Creo que lo que más me he disfrutado en este momento de mi vida son mis hijos”: Shakira habla sobre los nuevos giros de su carrera y vida personal

Los altibajos, así como las vueltas que da la vida, son temas que Shakira ha logrado adiestrar en poco más de un año luego de la ruptura junto a su ahora ex pareja, el español Gerard Piqué.

Para la cantante colombiana, los últimos 12 meses, han sido un vaivén de historias: desde el seguimiento a los casos legales por separación, así como por la tutela de sus hijos, pasando por canciones junto a artistas del momento, hasta su nueva residencia en Miami y los rumores de un nuevo romance.

Recientemente, el medio mexicano Milenio publicó una entrevista con Shakira, quien, más allá de las noticias que han sonado durante los últimos meses, se abrió para contar parte de los nuevos giros personales y profesionales que ha tomado su vida.

“Estoy en un momento de mi carrera muy apasionante, me siento completamente amada por la música, por lo que hago. Atravieso momentos y días en los que me siento más conectada, en otros momentos, menos, pero ahora me siento hiperconectada con mi oficio”, aseguró la cantante.

Shakira, quien desde este 2023 vive con sus hijos en Miami, aprovechó también para hablar sobre su nueva dinámica familiar, y destacó que precisamente, su vínculo maternal es uno de los temas centrales en estos momentos.

“Creo que lo que más me he disfrutado en este momento de mi vida son mis hijos, los momentos que me dan; hay que pensar en el futuro, pero con ellos es siempre pensar en el presente, no hay forma de desconcentrarse pues llaman cada uno de mis sentidos a comprometerme cada momento”, aseguró la artista.

Cabe mencionar que hace tan solo un mes, la colombiana publicó el tema Acróstico, donde de es acompañada de sus hijos Sasha y Milán, a quienes también dedica la pista.

A pesar de las distintas noticias que han rodeado a la figura de Shakira durante los últimos meses, la colombiana aseguró a Milenio que se percibe en un momento de éxito en su carrera.

“Hay dos cosas que me mantienen en la industria, además de que soy muy disciplinada y comprometida, la curiosidad de saber qué más hay por hacer, eso me mantiene inquieta a través de mi arte, de qué soy capaz, quiero seguir averiguando eso (…)” , aseguró Shakira.

Por otro lado, la cantante dijo en la entrevista que tiene mucho por agradecer a su red de seguidores, así como a las mujeres que han estado junto a ella durante los últimos meses.

“Me siento afortunada de contar con el apoyo del cariño de los fans, y también de las miles y miles de mujeres; me siento arropada, con ellas me siento hermanada, comparto muchas cosas (…) las mujeres estamos en un momento increíble y vital, en un momento histórico en el que jugamos un papel fundamental (…)”, reforzó la artista colombiana.