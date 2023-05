Cómo se vivió la pelea entre Bad Bunny y Damien Priest en el evento “Backlash” de la WWE

El cantante Bad Bunny demostró el pasado 6 de mayo que tiene talento como luchador al vencer en una apasionante pelea callejera a Damian Priest, el momento estelar de la cartelera “Backlash” que organizó WWE en San Juan.

Con un carro de la compra lleno de sillas, palos, cadenas y tapas de cubos de basura, armas tradicionales de las peleas callejeras, el artista puertorriqueño logró imponerse al luchador de ascendencia boricua en un enfrentamiento en el Coliseo de Puerto Rico.

Ante un público entregado que coreó su nombre de pila Benito, gritó “Yo soy boricua pa’ que tú lo sepas” y abucheó a Priest, Bad Bunny se empleó a fondo para ganar una lucha que en un principio dominó su contrincante.

Pelearon dentro del ring y entre la multitud, cayendo incluso sobre una mesa. En un momento en el que Bad Bunny iba a golpear de nuevo a Priest con una silla, este le rogó que se detuviera, pero solo fue una trampa para darle una patada en el rostro.

“Estoy nervioso”, había reconocido el cantante antes de salir al ring a Rey Misterio, quien junto a Savio Vega y Carlitos Caribbean Cool ayudó a Bad Bunny en una parte de su pelea callejera.

Finalmente, con su victoria, el público enloqueció y ovacionó sin descanso al cantante mientras este se paseaba orgulloso por el ring con una bandera puertorriqueña.

Un día antes del evento, el exponente urbano ya advirtió a Priest que le iba a “romper la cara”, tras lo que el luchador le empujó y el cantante respondió dándole una bofetada.

“No solo voy a estar como fanático en el ring, sino que también rompiéndole la cara al cabrón de Damian Priest, pa’ que sepa“, aseguró.

Bad Bunny regresó así al ring para enfrentar a quien fue su pareja en su primera lucha en la WWE hace dos años, cuando juntos lucharon contra The Miz y John Morrison.

“Backlash” es el primer evento en vivo “premium” de la WWE que tiene lugar en el Coliseo de Puerto Rico desde enero de 2005.

Otros combates que se llevaron a cabo fueron entre Cody Rhodes y Brock Lesnar; Rhea Ripley y Zelina Vega; Austin Theory, Bobby Lashley y Bronson Reed; Seth “Freakin” Rollins y Omos; y Bianca Belair e Iyo Sky.

Bad Bunny just got put through a table by @ArcherofInfamy at #WWEBacklash!@sanbenito pic.twitter.com/ws7dI3gi8K

— WWE (@WWE) May 7, 2023