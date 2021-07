¿Cómo se enamoraron Belinda y Christian Nodal?

En mayo pasado Belinda y Christian Nodal dieron un paso más en su relación y han confirmado que la boda se acerca.

Sus seguidores se emocionaron con la noticia. “Damas y caballeros… Belinda Peregrin Schull me acaba de hacer el hombre más afortunado del mundo”, escribió Nodal en Instagram junto a dos fotografías de ambos en las que se ve el anillo de compromiso.

La relación que comenzó hace 11 meses en el programa “La Voz México”, les ha colocado desde ese agosto en la mira y su relación ha acaparado la atención, así como sus posibles rupturas y peleas.

La entrevista de la artista fue durante la alfombra negra de la obra de teatro Sie7e: reinventando tus pecados, de Sergio Meyer, a finales de junio.

La cantante recordó que en los dos era evidente la coquetería. “Sí, me di cuenta luego, luego. Fui testigo de ese amor y desde el principio dije:‘esto me suena a boda’, y ‘ojalá que tengan una vida maravillosa’”, dijo. También recordó que entre las grabaciones del concurso se mandaban mensajes entre ellos.

“Cuando estaba ahí mandándose mensajitos entre silla y silla, yo decía: ‘¡Qué vaciados que se están mandando mensajes entre ellos!’, y les decía: ‘¿Qué están platicando?’. ‘Es que me mandaron un sticker’, me decía Belinda , (y yo pensaba) ¿cuál me chupo?’’.

En un artículo de Infobae también se menciona que durante la entrevista María José también habló sobre los comentarios que hizo Lupillo Rivera sobre Belinda.

“No sé, cada quien que se quede con sus comentarios feítos. Las mujeres nos tenemos que defender siempre, pero ante estos comentarios no vale decir absolutamente nada”, explicó para el grupo de reporteros.

Hace unos días Lupillo Rivera fue criticado por el comentario que emitió asegurando que fue él quien “comió primero en la mesa” al referirse al romance que mantuvo con Belinda antes que la cantante se comprometiera con Christian Nodal. Rivera ofreció una disculpa a la cantante y explicó que su declaración iba dirigida para el intérprete de “Adiós amor”.

En una conferencia de prensa Rivera habló del comentario que emitió después de que Christian Nodal fuera cuestionado acerca del tatuaje de Belinda que Lupillo se cubrió tras darse a conocer el compromiso de la pareja. “Cada quien hace lo que quiere con su ‘puerco’”, dijo Nodal en su momento.

A lo que Lupillo respondió “No hay pedo, hombre, ese vato y yo ya sabemos que yo comí primero en la mesa”. Comentario que elevó varias críticas hacia su persona y fue señalado de irrespetuoso y machista.

Nodal saltó a la fama en el 2016 con la canción Adiós amor, que todavía sigue sonando en las radios y hogares mexicanos y estadounidenses. Para Belinda el camino comenzó más joven, nacida en Madrid en 1992 pero crecida en México, se convirtió desde pequeña en un icono por su aparición en telenovelas y su carrera musical, con éxitos como Bella traición o Amor a primera vista, no ha hecho más que crecer.