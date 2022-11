Coldplay en Argentina: El homenaje a Soda Stereo con Zeta Bosio y Charly Alberti

La banda británica Coldplay cantó para los argentinos durante varios conciertos en los que los admiradores escucharon un extenso repertorio.

El grupo liderado por su vocalista Chris Martin cautivó durante su estadía en tierras argentinas y en cada show incluyó una sorpresa.

Recientemente Coldplay dio su penúltimo concierto en ese país en el estadio de River Plate y los fanáticos se sorprendieron con un homenaje a la banda Soda Stereo.

“Necesito un poquito de ayuda cantando. Son los mejores del mundo. Están nuestros amigos Charly y Zeta. Hagan ruido. Bienvenidos hermanos”, dijo Chris Martin e invitó a los músicos que formaron la banda argentina junto al fallecido Gustavo Cerati.

La presencia de Zeta Bosio y Charly Alberti en el escenario hizo que el público ovacionara a la banda británica.

De música ligera y Persiana americana fueron interpretadas por Coldplay junto a Bosio y Alberti.

Las emociones aumentaron cuando Chris Martin dedicó unas palabras a los argentinos, especialmente a los admiradores de Soda Stereo.

“Levantemos las manos al cielo para los amigos que no están”, dijo Martin y continuó con Yellow, tema en el que también participaron Bosio y Alberti y dedicaron a la memoria de Cerati.

"levantemos las manos al cielo por los amigos que ya no están."

"look up the stars, look how they shine for you"

Hoy Coldplay justo a Zeta Bosio y Charly Alberti de Soda Stereo le dedicaron Yellow a la memoria de Gustavo Cerati…

