Christian Nodal responde a los ataques que recibió en redes sociales tras revelar que se iba de México

Tras su sonada ruptura en febrero pasado, tanto Christian Nodal como Belinda decidieron en las últimas semanas alejarse de México, país en el que ambos cantantes residían y que vio nacer su historia de amor.

“Es muy complicado vivir en México…. no puedes tener nada a gusto”, dijo el martes el intérprete de Botella tras botella a través de un video en directo en Instagram y después de ser preguntado sobre su futuro en el país latinoamericano.

“No puedes tener tu carro bonito, tu casa bonita porque todo el mundo va a saber dónde vives, todo mundo va a saber en qué carro andas”, continuó el artista.

Y esto lo ejemplificó contando que una vez compró un automóvil de lujo, un Ferrari único en México, que todo el mundo reconocía, por lo que la gente sabía dónde estaba y por dónde pasaba. “No me gustaba que no había privacidad”, dijo.

Por esto, relató, es que decidió mudarse a Estados Unidos, donde dijo que hay muchas más personas con acceso a ese tipo de lujos, por lo que él puede pasar desapercibido.

“Un montón de gente que tiene sus carros, sus lujos. Entonces no se sorprenden, y en México sí”, detalló.

Esta decisión llegó después de que el oriundo del norteño estado de Sonora viviese complejos momentos vitales después de que su madre fuese diagnosticada con un tumor, a pesar que pronto se supo que había sido un mal diagnóstico.

“Yo creo que mil por ciento fue un mal diagnóstico… Mi mamá está bien gracias a Dios, ella está en la playa, tranquilita, recuperándose”, dijo también en el video en directo el cantante que se dio a conocer nacional e internacionalmente con la canción Adiós amor.

Tras anunciar que dejaba México para vivir en EE. UU., Nodal fue criticado en redes sociales. Sin embargo, el intérprete de música regional mexicana respondió a sus detractores.

“Quiero disfrutar lo que me gano pero omitieron la parte donde no tengo privacidad y la seguridad es fea.

Es novedad?”, agregó Nodal en su cuenta de Twitter.

Dure un ratote contándoles porque me gusta Estados Unidos y que probablemente me quede aquí y salen con sus mamadas de que me quedo por presumir lujos 🤡.

Claro! Quiero disfrutar lo que me gano pero omitieron la parte donde no tengo privacidad y la seguridad es fea.

Es novedad?

— NODAL (@elnodal) April 20, 2022