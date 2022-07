Christian Nodal: los motivos por los que el intérprete de música regional mexicana fue vetado de los Premios Juventud 2022

Asimismo, Christian Nodal ha dado de qué hablar a raíz de su reciente enfrentamiento con J Balvin, sus constantes cambios de imagen y supuesta relación sentimental con la rapera argentina Cazzu.

En esta ocasión, el cantante de 23 años se encuentra siendo tendencia debido a que presuntamente fue vetado de asistir a los Premios Juventud 2022, evento que se llevará a cabo este jueves 21 de julio en Puerto Rico.

Según el programa Chisme No Like, Christian Nodal no podrá asistir a esta gala realizada por el conglomerado TelevisaUnivision por su reciente colaboración con la empresa Telemundo en los Premios tu Música Urbana.

Ante esta decisión, Elisa Beristain, conductora del programa, criticó la postura de la empresa y aseguró que se trata de una práctica que comúnmente se realiza en México.

“La gente de Televisa está llegando a Estados Unidos a apoderarse de Univisión, pero qué creen, se están trayendo las mañas que se manejaban allá en México y quieren vetar a los artistas. Aquí no se puede eso, los artistas están en todos canales donde les conviene estar”, indicó la conductora.

A pesar de su supuesto veto, Christian Nodal se encuentra nominado en las categorías de “Mi artista favorito de streaming”, “Mejor canción Regional mexicana”, “Mejor colaboración regional mexicana”, “Mejor fusión regional mexicana” y “Artista de la juventud masculino”, por lo que su nombre seguirá presente en esta ceremonia.

Los seguidores del intérprete de música regional mexicana estaban esperando la ceremonia de los Premios Juventud 2022 para ver a Nodal junto a su supuesta pareja sentimental Cazzu, quien compite en algunas categorías y lo podría acompañar al evento.