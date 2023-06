Christian Nodal: los motivos por los que el cantante y Cazzu habrán elegido una iglesia en Antigua Guatemala para casarse

Aunque en el pasado Christian Nodal ya desmintió los rumores sobre compromiso con la “Nena Trampa”, salió a la luz nueva información que confirma que ambos ya han visitado iglesias para una posible boda.

De acuerdo a TV y Novelas, una persona cercana a la mediática pareja aseguró que ambos quieren un futuro juntos y están convencidos de tener una boda civil y una ceremonia religiosa en una iglesia.

Christian Nodal y Cazzu ya habrían visto varias iglesias para consumar su matrimonio, entre las que destacan la Catedral de Caborca, en Sonora, México, y la Iglesia de Nuestra Señora del Rosario de Tilcara, en Argentina.

No obstante, la opción que ambos prefieren y que les enamoró desde el día que la conocieron es la Iglesia de la Merced, ubicada en la ciudad colonial de Antigua Guatemala.

Según este medio, Nodal y Cazzu habrían decidido casarse en territorio guatemalteco debido a que fue el primer destino al que viajaron como pareja y es un punto medio entre México y Argentina, países de donde son originarios.

Además, el intérprete de Adiós Amor y la rapera argentina habrían elegido la Iglesia de la Merced para casarse a raíz de la buena relación que mantienen con el sacerdote de esta congregación, a quien conocieron durante su primera visita a Antigua Guatemala.

Durante este encuentro, Christian Nodal y Cazzu pudieron convivir con el sacerdote Luis Castillo, mejor conocido como Padre Choco, y hablaron sobre la posibilidad de que él fuera el encargado de casarlos en la Iglesia de la Merced.

“¡Un tipazo con gran sencillez! Me dijo con tono jocoso: ‘si algún día me caso, va a ser aquí y me casa el padre Choco’… Se despidieron de mí con un abrazo. Salieron con un rosario al cuello que les regalé, mientras les decía con sinceridad: recuerden que en Antigua tienen un amigo cura”, reveló el Padre Choco en sus redes sociales.