¿Christian Nodal le lanzó una nueva indirecta a Belinda? Esto se sabe sobre la letra del reciente tema del cantante

A casi dos meses de la ruptura amorosa entre Belinda y Christian Nodal, ambos artistas siguen dando de qué hablar dentro de su vida profesional y privada.

Ante estas declaraciones, Christian Nodal no se quedó atrás y se convirtió en tendencia al publicar un video en el que se escucha un fragmento de su nueva canción, tema que interpreta en conjunto con el cantante colombiano Feid.

Este tema llamó la atención de los seguidores del cantante mexicano, ya que muchos aseguran que se trata de una indirecta hacia Belinda y al dolor que le causó luego de separarse en febrero de este año.

Dicho video, el cual se volvió viral en redes sociales, muestra a Nodal entonando esta canción de desamor a todo pulmón y las estrofas presentes en el tema pueden ser relacionadas a lo que el intérprete de música regional mexicana ha vivido desde polémica ruptura amorosa.

“Mis borracheras te las dedico, porque digo lo que no digo en sano juicio. Yo no era así, tampoco un santo, pero es que en el proceso de llorarte tanto yo me perdí. Me duele tanto, pero así como caigo yo me levanto”, se escucha cantar a Christian Nodal.

A pesar de no mencionar directamente a su ex prometida, los seguidores del cantante de Adiós amor relacionaron la letra de este tema con Belinda, ya que desde que anunciaron su separación se ha visto a Christian Nodal un poco triste y enfocado en varias actividades para olvidar a la también cantante.

Por su parte, Belinda también ha sufrido tras separarse de Nodal, ya que la intérprete de Luz sin Gravedad confesó que tuvo que alejarse un tiempo de redes sociales por su salud mental.