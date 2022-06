Christian Nodal: las revelaciones del cantante sobre la vez que intentó quitarse la vida

Durante la charla para esta reconocida revista, Christian Nodal abrió su corazón y recordó su relación con sus padres, sus inicios en la música, su repentino éxito internacional e incluso algunos de los episodios más oscuros de su vida.

Nodal, a lo largo de esta entrevista, se enfocó en su infancia y confesó que esta etapa de su vida fue dura ya que no contó con el apoyo de su madre y padre por diversos motivos.

Añadido a esto, el intérprete de Adiós amor sorprendió a sus fans al revelar que en su adolescencia intentó quitarse la vida al tirarse de un segundo piso debido a que se sentía solo.

Sin embargo, fue detenido por su abuela, con quien tenía una muy buena relación, y esta acción le salvó la vida al cantante mexicano.

“No había papá, no había mamá. Mis padres eran mis abuelos. Una vez quise tirarme desde un segundo creyendo que me haría daño, pero mi abuela me salvó: ‘¡Christian! ¡Chamaco pen****!’”, confesó el cantante.

A pesar de las dificultades en su vida, Christian Nodal comentó que pudo salir avante gracias al apoyo de su abuela y a la música, ya que esto lo llevó a convertirse en el artista que es ahora.