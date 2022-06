Christian Nodal: las emotivas confesiones del cantante mientras lloraba en pleno escenario

Durante este concierto, Nodal abrió su corazón y reveló a sus fans la manera en la que se ha sentido últimamente en el ámbito emocional.

Asimismo, el intérprete de Ya no somos ni seremos agradeció a todas las personas presentes por el recibimiento que le dieron a pesar de que, durante los últimos meses, se ha sentido atacado por los medios de comunicación.

“A mí los medios no me quieren, pero la realidad es otra. Me ha costado mucho llegar a este público tan bello que tengo hoy y no es justo que por sacar dinero hablen m***** de mí. Yo sólo interpreto mi música”, confesó el cantante al borde del llanto.

Christian Nodal también reconoció que no se considera un ejemplo para nadie, ya que durante su vida ha cometido varios errores, pero lamenta el hecho de que él esté expuesto todo el tiempo ante cualquier mínima equivocación.

“Yo no soy un buen ejemplo de ser humano, tengo 23 años. La diferencia es que lo mío, todo mundo toma video, toma foto y a ustedes no les toman foto cuando están actuando como ser humano. Falta empatía en este mundo y discúlpenme, necesitaba usar este momento para desahogarme”, añadió Nodal con lágrimas en los ojos.

Las emotivas palabras de Christian Nodal se dieron tan solo días después de que el cantante mexicano protagonizara un incidente durante una de sus presentaciones en vivo en Bolivia.

En esta ocasión, algunos de los seguidores de Nodal lo abuchearon y le lanzaron cubos de hielo debido a que el intérprete se retrasó en su salida al escenario, situación que causó molestia en los presentes.

Ante esto, Christian Nodal mostró su molestia y exigió que las personas que lo agredieron salieran de su concierto.

“Sácalos a la ching*da y págales lo de su boleto, a mí no me estén aventando hielo porque yo los respeto y a mí no me están respetando… respeten por favor”, se le escuchó decir a Nodal.