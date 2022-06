Christian Nodal: las confesiones que hizo sobre Los Tigres del Norte

Christian Nodal continúa acaparando la atención de multitudes luego de su mediática separación con Belinda y de su posible vínculo sentimental con la rapera Cazzu.

Día tras día el intérprete de Adiós Amor y Botella tras botella es motivo de nuevas polémicas debido a que sus admiradores están pendientes tanto de su carrera artística como de su vida personal.

Durante una entrevista reciente con Rolling Stone en español, Nodal reveló quiénes han sido sus referencias musicales y destacó los estilos de varios artistas, así como las letras de temas de altos compositores.

El cantante mexicano también reveló quiénes han sido los artistas que lo impulsaron a tomar fuerzas y dedicarse a lo que le apasiona y que, en cierta medida, provocaron lo que ha cosechado en la actualidad.

“A mí no me gustaba la música regional mexicana que hacían grupos como Los Tigres del Norte. Por ahí no iba mi pasión”, dijo Nodal al referirse a los intérpretes de éxitos como Contrabando y traición, La puerta negra, La banda del carro rojo, Mi fantasía y Golpes en el corazón, entre otros.

Nodal en cambio, afirmó que Ariel Camacho marcó su rumbo. “Fue un antes y un después para mí. Él fue el quien me inspiró con todo lo que hacía, la manera de interpretar era muy diferente. Cuando él cantaba en vivo le vibraba el pecho de lo fuerte que cantaba”, dijo el cantante mexicano.

El ex de Belinda indicó que, poco a poco fue descubriendo más artistas y que con el tiempo se conectó con Vicente Fernández y se enamoró de su música.

“Le puse el ojo de todo lo que hizo Juan Gabriel, Marco Antonio Solís, José Alfredo Jiménez, Jorge Negrete y Pedro Infante”, agregó.

Según Nodal, para él es importante dejar un legado en la música y por eso se enfoca en la regional mexicana.

“Las letras son bellísimas y las melodías son preciosas. Creo que somos ese género al que sí le pones un poquito de atención quieres escuchar”, añadió Nodal.