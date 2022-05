Christian Nodal habla acerca de los cuidados que está haciendo en su salud luego de los “excesos” que tuvo por terminar su relación con Belinda

Christian Nodal se ha convertido en uno de los referentes actuales con relación a la música regional mexicana que lo ha llevado a ser de los artistas más exitosos y con bastante reconocimiento.

Sin embargo, su ruptura con la cantante Belinda también ha provocado que se encuentre constantemente en el ojo público, siendo el protagonista de múltiples rumores y chismes son relación a su estado emocional luego de la separación.

En una reciente entrevista que dio para los medios de comunicación, el cantante se sinceró y afirmó que estaba cayendo en varios excesos en su vida, como el abuso del alcohol y un descuido en su salud.

“La verdad estoy cuidándome, estoy tratándome bien, porque justo como les había dicho, había durado varios días sin dormir y no me gusta eso, estoy haciendo dieta, estoy comiendo bien, me despegué del alcohol, un poquito”, afirmó el cantante.

También dijo que quiere vivir su vida de manera tranquila, sin excederse con relacionado a las fiestas, ya que, en palabras del cantante “lo podrían acabar“.

Nodal también dio más adelantos de su nuevo sencillo Vivo en el 6, en donde aseguró que no se trata de una canción dedicada a su ex pareja sino a un homenaje con respecto al cantante Vicente Fernández.

“Esta canción trae un poco de lo que nos dejó don Vicente que fue el sonido de la ranchera clásica pero con una letra bastante fresca“.

A su vez afirmó que la canción no necesariamente trata de algo relacionado a su vida personal ni con la cantante española. “Las canciones son solamente canciones, no necesariamente tienen que estar ligadas a lo que está pasando por la vida, la verdad estoy muy feliz”, dijo.

El cantante recientemente dio un concierto en Guatemala, país que forma parte de su gira Forajido y aunque su actuación fue del agrado de todo el público, su estadía fue tendencia debido a un incidente en donde el cantante se tropieza terminando su presentación.

“Gracias Guatemala por tener casa llena esta noche, por regalarme tanto cariño y por cantar conmigo en este país maravilloso”, dijo el cantante mientras interpretaba sus éxitos para el público guatemalteco.