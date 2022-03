Christian Nodal: el cantante mexicano borra el tatuaje que tenía de los ojos de Belinda

A casi un mes de su separación con Belinda, Christian Nodal continúa eliminando de su cuerpo los distintos tatuajes que se hizo en honor a la cantante mexicana.

De acuerdo con información proporcionada por el tatuador del intérprete de música regional mexicana, Nodal ya habría tapado dos de los tatuajes que se realizó como muestra de su amor hacia su ex prometida.

El tatuador Rafael Valdez fue el encargado de confirmar estos rumores al indicar que el cantante de Adiós amor se sometió a distintas modificaciones para eliminar estos tatuajes.

Asimismo, aseguró que él fue el encargado de modificar el diseño del los tatuajes que Christian Nodal tenía al lado de la oreja derecha y en el pecho.

En una entrevista en el programa El Gordo y La Flaca, el tatuador de Nodal dio algunos detalles sobre el nuevo diseño que lucirá el intérprete de música regional mexicana donde antes se encontraban los ojos de Belinda.

Sin embargo, informó que todavía no puede dar a conocer el nuevo tatuaje ya que aún no ha sido terminado.

“Hice el del cuello y el de los ojos también. Es otra imagen, eran unos ojos que tenía y los ojos ya no están. Lo único que puedo decir es que fue algo muy complicado, sí duramos toda la noche tatuando y no lo hemos terminado”, indicó Rafael Valdez.

Días antes de su entrevista, Rafael Valdez compartió por medio de su cuenta de Instagram el proceso por el que Christian Nodal pasó para tapar la palabra “Beli” que tenía tatuada al lado de su oreja derecha.

“Él ya tiene la imagen en un lado del brazo, y se le hizo fácil poner las mismas imágenes (encima del tatuaje), pues como eran cuatro letras, los cuatro símbolos para cubrirlo”, comentó.

Las especulaciones en torno a la modificación del tatuaje de los ojos de Belinda, el cual el cantante mexicano tenía en su pecho, surgieron luego de la gala de los Premios lo Nuestro.

Durante esta noche, Christian Nodal presentó su nuevo sencillo Ya No Somos Ni Seremos y en el escenario se pudo observar que el tatuaje de su pecho lucía diferente, ya que no se apreciaban los ojos de su ex prometida.

Después de que se confirmara que el cantante de Botella tras botellas ya modificó estos dos tatuajes, por el momento únicamente tiene otros dos en honor a Belinda: un arco en forma de “B” en su mano y la palabra “Utopía” a un costado de su rostro.

Con respecto a este último, el cual se encuentra ubicado en su frente, durante los últimos días se ha especulado que el artista mexicano pudo haberlo removido, ya que apareció en la portada de una prestigiosa revista sin el tatuaje con el nombre del segundo disco de estudio de su ex prometida.