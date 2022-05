Christian Nodal: cuál fue el pago del artista por cubrir su último tatuaje de Belinda

Durante una entrevista para Ventaneando, Christian Araya y su hija Catalina, quienes fueron los encargados de cumplir su deseo de borrar este tatuaje, compartieron algunos detalles sobre su encuentro con Nodal y cómo se sintió ser parte de este proceso.

Según el padre de la niña, Christian Nodal quedó sorprendido con la habilidad de Catalina, que comenzó a tatuar cuando tan solo tenía 8 años, y quiso que ellos fueran los encargados de modificar su último tatuaje en honor a Belinda.

“Yo sinceramente me di cuenta hoy de todo lo que significaba que él se hubiera hecho ese tatuaje”. También contó que durante su encuentro con Nodal no profundizaron sobre el motivo por el cual se quería tapar la palabra que tenía en la frente y solo concordaron en qué tipo de flor quedaría al final”, indicó Christian Araya.

“Él habló conmigo, me dijo que quería una flor de cerezo en la frente, me indicó más o menos el lugar donde la quería y que quería que Catalina le tatuara la mano […] resulta que hoy, ya viendo todas las noticias y todo lo de la farándula, pues me di cuenta de que era eso, de lo que estaba cubriendo”, continuó.

Con esta visita al estudio Samsara Tattoo, local donde trabaja el padre de la joven tatuadora, Nodal logró modificar su polémico tatuaje y se realizó uno más, un corazón verde hecho también por la pequeña Catalina.

Después de que padre e hija terminaran con estos tatuajes, el cantante de Adiós amor quiso pagarles, pero el tatuador se negó a recibir el dinero ya que consideró como un honor trabajar con el reconocido intérprete.

Sin embargo, Christian Nodal no aceptó esto y premió el talento del Araya y la pequeña Catalina y les pagó.

“Yo le dije que no, que no era nada, que ya solamente el hecho de haber estado ahí y obviamente toda la publicidad que nos dio con sus redes sociales no le íbamos a cobrar, pero él no quiso y dijo: ‘Yo algo le tengo que dar a Catalina porque este es mi tatuaje preferido de ahora en adelante’, sacó un puño de billetes y se los dio”, relató el tatuador.

El padre de la niña agarró el dinero y lo guardó, sin revelar la cantidad exacta que recibió por ambos tatuajes realizados a Christian Nodal.

Asimismo, el cantante mexicano los invitó a disfrutar de su concierto en Costa Rica desde una de las zonas más exclusivas como muestra de su agradecimiento por el trabajo que realizaron en su cuerpo.