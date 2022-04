Christian Nodal confiesa cuál fue el tatuaje que más le ha dolido y envía una indirecta a Belinda

Durante el tiempo que estuvieron juntos, Belinda y Christian Nodal se convirtieron en una de las parejas más populares y queridas en el mundo del espectáculo en México.

Tras su ruptura amorosa, Belinda y Christian Nodal continuaron enfocados en su carrera artística y en mantener contacto con sus seguidores a través de sus redes sociales, espacio donde a menudo han lanzado algunas indirectas.

La más reciente indirecta fue enviada por Christian Nodal durante una transmisión en vivo desde su cuenta de Instagram, donde el intérprete de Adiós amor contestó una pregunta y varios de sus seguidores consideraron que fue un mensaje para Belinda.

Nodal fue cuestionado sobre cuál ha sido el tatuaje que más le dolió y la respuesta del cantante sonorense sorprendió a las personas presentes en esta transmisión.

“El de tus recuerdos chiquitita”, dijo el intérprete entre risas.

Christian Nodal envió una indirecta para Belinda pic.twitter.com/r6BD1PBwH1 — Lo + viral (@VideosVirales69) April 19, 2022

Esta respuesta rápidamente fue asociada con Belinda, ya que se sabe que el cantante de Botella tras botella pasó duros momentos luego de su separación con su ex prometida, situación que lo hizo borrar la mayoría de tatuajes que tenía en su honor.

No obstante, esta no es la única indirecta que Christian Nodal ha enviado a su ex pareja recientemente, ya que durante uno de sus últimos conciertos decidió cantar una nueva canción y envió otro mensaje hacia la reconocida artista.

Al iniciar este tema, el cantante dijo la frase “me retiro oficialmente del amor” para continuar cantando la historia de un hombre que está dispuesto a beber hasta olvidar un gran amor que lo dejó, palabras que sus seguidores inmediatamente relacionaron a su ruptura con Belinda.