Chris Ledesma: El compositor musical de “Los Simpson” murió a los 64 años

La serie animada de Los Simpson ha deleitado a multitudes con su humor e ingenio. Además, han permanecido por mucho tiempo rodeada de historias con la conocida la familia amarilla.

A través de todas sus temporadas, en cada capítulo han sacado la sonrisa, han cuestionado algunos sucesos mundiales y en otros simplemente han mostrado parte de la realidad mundial.

El exitoso programa de televisión rindió homenaje al editor musical Chris Ledesma, luego de que se reveló su muerte a los 64 años.

Según medios internacionales, Ledesma trabajó en cada uno de los episodios de Los Simpson desde 1989 hasta su renuncia en mayo de 2022, por lo que estuvo vinculado durante 33 años con ese proyecto.

La serie animada anunció la muerte de Ledesma durante un tributo al final del episodio del domingo 1 de enero en el que se incluyó el mensaje: “En memoria amorosa de Chris Ledesma”.

Durante ese episodio se mostró una versión animada de Ledesma sentado el icónico sofá de la serie y al lado de Homero, Marge, Lisa, Maggie y Bart.

Los admiradores de Los Simpson rápidamente viralizaron el mensaje que Ledesma publicó en Twitter en septiembre de 2021 y en el que indicó que, hasta ese momento, había trabajado en la serie durante la mitad de su vida.

Today is a significant milestone for me.

I am 23,242 days old

I have worked on The Simpsons for 11,621 days

Born 1/28/1958

First day on #TheSimpsons 11/22/1989

Not many can say they have worked at ANY job any more for LITERALLY half their lives.

#Grateful #Blessed

— Chris Ledesma (@mxedtr) September 16, 2021