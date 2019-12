Chandler Bing, de Friend’s, inspiró el baile de Joker

A 47 días del estreno, Joker sigue en la atención del público y los medios al convertirse en la película clasificación para adultos más exitosa de la historia y la que más ganancias ha generado en comparación con su costo de producción.

Mientras siguen los debates sobre si Arthur Fleck mató a su vecina Sophie o si en realidad es hijo de Thomas Wayne, y por ende medio hermano de Batman, ha surgido un nuevo episodio de humor desde Friend’s, la entrañable serie de los 90 y principios de 2000.

Matthew Perry, el actor que dio vida a Chandler Bing entre 1994 y 2004, tuiteó una imagen que en broma y en serio asegura que el ya clásico baile de Joker en las gradas tuvo inspiración en él.

“Paralelismos cinematográficos”, escribió Perry junto al combo de fotos que alguien le compartió. “De nada”, añadió, en un claro mensaje a Phoenix y a todo aquel que estuvo detrás de la película.

El público le siguió la iniciativa a Chandler e hizo otras comparaciones entre él y el desdichado Arthur Fleck.

What about this +++ pic.twitter.com/Yeaq810b58

— 🐘 (@legendannyy) November 16, 2019