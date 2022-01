Chabelo: revelan maltrato del comediante hacia los trabajadores del programa “En Familia con Chabelo”

Xavier López, mejor conocido en el mundo del espectáculo como “Chabelo”, recientemente causó preocupación en sus fanáticos luego de sufrir un accidente el pasado martes 18 de enero.

Luego de este anuncio, el nombre de Chabelo volvió a ser tendencia en México, ya que sus seguidores y algunos compañeros de profesión enviaron sus mejores deseos para la pronta recuperación del “amigo de todos los niños”.

Sin embargo, no todo fueron deseos positivos para el comediante, ya que algunas personas revelaron anécdotas poco favorecedoras para la imagen de Chabelo y su supuesta actitud negativa hacia sus compañeros de trabajo.

En el canal de YouTube del periodista Gustavo Adolfo Infante se dio a conocer que Chabelo no era amable fuera de cámaras y se le acusó de haber maltratado a varios trabajadores de la televisora en la que laboraba.

La periodista Jessica Gil Porras realizó estas confesiones y reveló que el comediante de 86 años era grosero y trataba de mala manera a las personas involucradas en la realización de su programa En Familia con Chabelo.

Asimismo, aseguró fue suficiente con escucharlo en una oportunidad para que se le cayera del pedestal en el que tenía a Xavier López.

“No es tan amigable y sociable como ‘el amigo de todos los niños’. Se cayó del altar donde lo tenía porque yo crecí con Xavier López ‘Chabelo’ y lo veía todos los domingos, me levantaba temprano a verlo”, comentó la periodista.

De acuerdo con las declaraciones de Jessica Gil Porras, ella presenció los maltratos del comediante durante sus inicios como reportera.

En una ocasión a la periodista le tocó hacer una cobertura en el medio donde trabajaba Chabelo y en ese momento pudo observar la forma grosera en la que él se dirigía a su equipo de grabación.

“Iba empezando como reportera y me mandaron a hacer guardia a Televisa y entonces un día estaba esperando afuera del foro donde se hacía ‘En Familia con Chabelo’, pero él no sabía que yo era reportera, entonces yo estaba sentada a ver si me daba una entrevista el señor Xavier López”, recordó.

“Escucho gritos horribles y veo que venía saliendo el señor, con unas peladeces, gritándole a todo su equipo de trabajo, regañando a la gente horrible, que era muy diferente ese señor que veíamos en la pantalla. Verlo gritando unas groserías que ni yo sabía en ese entonces. Fue muy triste ver a un señor con una imagen que tenía tan bonita gritando tantas peladeces y sobre todo tratar tan mal a la gente“, finalizó Gil Porras.

Esta versión concuerda con lo que se ha hablado por años respecto al carácter frío y grosero de Chabelo, el cual es opuesto a su personalidad amable que se observa en televisión.

De igual forma, Xavier López ha sido criticado a lo largo de los años por sus comentarios groseros y su mal trato hacia la prensa mexicana.