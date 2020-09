Chabelo es acusado de acoso sexual por una actriz mexicana

Xavier López “Chabelo”, es una de las figuras populares, admiradas y queridas en el mundo del entretenimiento debido a su trayectoria. Sin embargo, se encuentra en medio de la polémica debido a una confesión reciente de Alexandra Beffer, una actriz que aseguró haber recibido acoso.

Durante una entrevista para una revista mexicana de espectáculos, Beffer reveló que fue acosada sexualmente por el exconductor del programa En familia. Además, dijo que sus encuentros con Chabelo fueron desastrosos.

Beffer dijo que destacó en la década de 1980 y que, después de casarse, decidió alejarse del ojo público. Además, con el paso del tiempo decidió regresar a los medios y en 1995 buscó retomar su carrera, razón por la que acudió a una audición para el programa La cuchufleta.

Chabelo fue el responsable de llevar a cabo la audición y según lo relatado por Beffrer, el conductor le tomó la mano y le hizo propuestas grotescas al enterarse de que tenía una gran ilusión por volver al mundo de la farándula.

“Le dije que era muy importante volver a la televisión, porque contaba con la preparación necesaria en el medio y que para mí sería un privilegio trabajar con él y me respondió: De ti depende regresar, un rapid** y estás al aire”, reveló la actriz.

“Durante la audición le mostré mis fotos y él me tomó de la mano y me hizo propuestas grotescas”, agregó la actriz que, además, aseguró que Chabelo, al enterarse que su esposo se encontraba de viaje, actuó de forma sarcástica y le dijo que aceptara el trato debido a que él no le contaría nada.

Bebber afirmó que después de ese encuentro, salió llorando de la audición y no le contó a nadie debido a que en esos tiempos se solía culpar a la víctima. “Me sentí indignada y se rompió mi ilusión de regresar a la televisión”, afirmó la actriz, quien después de un largo tiempo se atrevió a revelar esos detalles a su pareja.

La actriz indicó que en la actualidad es probable que Chabelo no se acuerde de ella ni del acoso. Sin embargo, puntualizó que no se trata de una difamación.

El otro encuentro

Durante la entrevista, Beffer recordó que durante su niñez admiró a Chabelo debido a su importante exposición en televisión con programas y películas y reveló que cuando tenía ocho años, acudió al centro de convivencia infantil para conocer al rey de las catafixias.

“Me acerqué a él para saludarlo. Chabelo estaba bebiendo agua y al intentar hablarle él reaccionó de forma grosera. No podía creer que lo tenía cerca, pero tristemente se portó muy mal conmigo. Me dijo Pinche escuincla piojosa, lárgate de aquí, no me estés chin…”, reveló Beffer.