Cepillín: conozca el origen de su maquillaje y su última voluntad

A finales de la década de 1970, la figura de Cepillín se convirtió en una de las principales en el ámbito infantil televisivo con su programa El show de Cepillín.

El origen de su personaje surgió originalmente lejos del mundo de los espectáculos. Pues tras haber estudiado la carrera de odontología, Ricardo se caracterizaba como payaso para hacer que los niños sintieran menos miedo al ir al dentista.

A partir de entonces, Ricardo (Monterrey, 1946) comenzó a protagonizar campañas infantiles de televisión en su ciudad natal, y se ganó un espacio en televisión.

Dicho trabajo sentó las bases para tener su propio programa en Televisa, en la Ciudad de México, y fue con El show de Cepillín, un programa educativo, cómico y con artistas invitados, que llegó a 18 países de América.

EL payaso también fue conductor de programas como Una sonrisa con Cepillín, Súper sábados con Cepillín y Cepillín’s live. Estas dos últimas fueron producciones en la que fueron parte sus hijos, Ricardo Junior y Roberto González.

Su muerte

“Quisiera darles un buen pronóstico, pero me acaban de decir que acaba de fallecer mi papá”, anunció Ricardo González Junior el lunes 8 de marzo, mientras era entrevistado en un programa de revista matutino.

Según se informó en medios internacionales, Ricardo González, conocido como el Payasito de la tele, había sufrido un accidente en las escaleras de su casa y eso lo llevó a ser internado al hospital debido a intensos dolores en la espalda el pasado 28 de febrero.

Durante el tiempo en el que estuvo internado, Ricardo tuvo algunas complicaciones cardíacas luego de ser intervenido con una operación de columna vertebral y de darse cuenta de que padecía cáncer en la columna.

El origen de su maquillaje

Cepillín contó detalles del origen de su maquillaje. Fue en 1986, durante una entrevista que ofreció para un programa de Televisa Monterrey y que en la actualidad está publicada en YouTube.

Mientras se maquillaba frente a las cámaras, Cepillín explicó cómo surgió su look.

“Un día en la época del Canal 6, hace muchos años cuando yo estaba estudiando (odontología) también, llegué a dar unas pláticas de higiene dental y Germán Robles estaba haciendo una telenovela aquí”, dijo Cepillín al recordar al actor con una gran trayectoria y participación en la época de Oro del cine mexicano.

“Estaba preocupado en el camerino y dije ¿cómo me pinto? Antes usé dos o tres maquillajes diferentes que no iban con mi cara. Entonces, Germán Robles, que tengo la cara parecida de él, así delgada, me dijo ‘déjame maquillarte y espero que te guste. Este maquillaje la uso cuando hago alguna pantomima’. Entonces me pintó”, añadió Cepillín durante la charla.

También contó que el maquillaje original contemplaba tres rayitas al lado de los ojos, en el área de las llamadas patas de gallo, pero que, a partir de 1977 se eliminaron las rayitas debido a que la producción de televisión le recomendó “no hacerse viejo antes de tiempo”.

Su última voluntad

De acuerdo con la información publicada por los medios internacionales en los que citan a Ricardo González Jr., hijo de Cepillín, afirman que el comediante les pidió que no lo maquillaran al momento de su funeral, argumentando que el fallecido era Ricardo González y no el famoso payaso de la tele, el cual continuará con su legado debido a que espera que sus creaciones sigan sacando sonrisas a varias generaciones.

Ricardo González Jr. Indicó que su padre les dijo que lo incineraran, por lo que él y sus hermanos, cumplirán sus peticiones al pie de la letra.

Finalmente, el hijo de Cepillín dijo que la funeraria permanecerá abierta para todos, debido a que su padre siempre fue cercano a todo su público y así será hasta el último momento.