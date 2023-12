Carin León habla de Guatemala en una canción y provoca el rechazo de admiradores locales

Carin León es uno de los exponentes de la música regional mexicana que cuenta con el respeto, cariño y admiración de multitudes debido a que lo reconocen como uno de los compositores con mayor éxito actual.

El artista mexicano se presentó en Guatemala el pasado 27 de octubre y ofreció un concierto en Explanada Cayalá en el que arrancó suspiros a sus admiradores locales quienes abarrotaron el recinto.

Durante la velada, algunas guatemaltecas aprovecharon la cercanía e interacción del artista mexicano y le obsequiaron rosas como muestra de cariño, respeto y admiración.

El pasado 16 de noviembre, Carin León destacó en las 24 entrega de los Latin Grammy y la Academia Latina de la Grabación le otorgó un galardón al Mejor álbum de música norteña por la producción Colmillo de leche.

Enojó a guatemaltecos

Pese a que Carin León contó con el cariño de guatemaltecos que lo acompañaron en su concierto el pasado 27 de noviembre en el país, recientemente el cantante mexicano obtuvo el rechazo de multitudes luego de publicar una canción que se viralizó en redes sociales.

Durante ese show, Carin agradeció el apoyo del público guatemalteco y dedicó la velada musical al país en el que afirmó sentirse como en casa. Sin embargo, el artista mexicano ha sido cuestionado por multitudes y en múltiples mensajes publicados en redes sociales, le exigen respeto hacia Guatemala.

El pasado 18 de diciembre, el artista mexicano publicó UVV Vol. 8 (En vivo), un disco en el que incluyó 18 canciones, entre las que destacó covers, temas de autoría y colaboraciones.

Ente las canciones del disco se encuentra Medley cumbias norteñas, en la que mencionó a Guatemala y con la que varios de sus admiradores reaccionaron en plataformas digitales.

Fragmento de la letra

Ta’ bueno ya, no me hables más, de pelota, ya ya ya

Salí de Guatemala (y entré a guatepeor)

Cuando se murió Dolores

Murió siendo señorita

Murió sin tener amores

Cero ojitos, cero carreras

Cero errores, que toquen a sagüita y que cuchi-cuchi-cuchi

Y tengo que decirle, está bueno de sagüita y ¡qué barbaridad!

Ta’ bueno ya, no me hables más, de pelota, ya ya ya

Salí de Guatemala (y entré a guatepeor)

Del amor bonito que tenías conmigo

Ya no queda nada

Y hoy que me has dejado

Yo tengo mi alma muy enamorada

Del amor bonito que tenías conmigo

La canción se difundió en varias redes sociales y rápidamente usuarios reprocharon la mención que el artista mexicano hizo de Guatemala.

“Todos los países merecen respeto”, “Una fan menos. Amo a mi país y estoy orgullosa de ser chapina. Guatemala es un país maravilloso”, “No hay necesidad de ofender a un país, disfrute de su música sin menospreciar a un país que sufre de tanto”, “Así como piden respeto para México así mismo lo exigimos para GUATEMALA”, “La neta eres un gran artista. Me dolió que dijeras eso de Guatemala cuando a nadie le gusta que ofendan su país”, y “A mí me gusta escuchar cantantes con música original como Julion Álvarez no imitadores”, fueron algunas de las reacciones de los usuarios guatemaltecos.