Bunbury no puede continuar con sus últimos conciertos de la gira “El Último Tour” y anuncia que ya no cantará más

“Mis problemas con la garganta y la respiración se acrecentaron y volvieron anoche con agudeza y, lo que pensaba iba a estar controlado, está totalmente fuera de mis manos y deseos”, escribió en un comunicado Enrique Bunbury al anunciar que ya no dará sus últimos conciertos y que se despide de los escenarios.

La decisión de Bunbury obedece, según el comunicado, a complicaciones en la garganta y la respiración.

“Cuando hace dos meses anunciamos los conciertos de ´El Último Tour´, quisimos cumplir con los compromisos adquiridos previamente, tanto en Estados Unidos, como en España. Con Latinoamérica estuvimos a tiempo ya que no se había cerrado todavía ningún acuerdo”, señaló el cantante.

El documento agrega que “dados los acontecimientos, intentamos reducir tanto el tour por USA como el de España, dejando a su vez el mayor tiempo posible entre conciertos, para asegurar -en lo posible- que la voz pudiera responder”.

Continúa diciendo que “hace unos días comenzamos en Nueva York el primero de los shows de este tour de despedida, continuando en Atlanta. Ambos fueron dos conciertos fabulosos, tanto por parte del público como por nuestra parte, creo poder afirmar con cierto orgullo”.

Bunbury señala que “desgraciadamente, hoy, en Chicago, a un día de la celebración del show en el Rosemont, tenemos que anunciar que no vamos a poder continuar con la gira. Mis problemas con la garganta y la respiración se acrecentaron y volvieron anoche con agudeza y, lo que pensaba iba a estar controlado, está totalmente fuera de mis manos y deseos”.

“A estas alturas no consideramos más cancelaciones, ni posponer más conciertos. Con todo el dolor de mi corazón me toca adelantar lo que ya veía inminente. Me es imposible hacer más conciertos. Entiendo que muchos comprasteis entradas, para una gira norteamericana que ya estaba sold out y una gira española que apuntaba a lo mismo”, concluye Bunbury en su comunicado, quien agregó que espera la compresión de su público “en este momento tan doloroso para mí y todo el equipo.

El cantante había anunciado que se retiraría de los escenarios a partir de septiembre de este año, cuando cumpliera sus compromisos en España y EE. UU., debido a problemas de garganta y vías respiratorias.