BTS asiste a la Casa Blanca y denuncia el racismo contra asiáticos: “Estamos devastados por la reciente oleada de delitos de odio”

El cantante Park Ji-min, más conocido como Jimin, dijo que el grupo está “devastado por la reciente oleada de delitos de odio” contra personas de origen asiático, según un traductor.

Otro miembro, Suga, hizo un llamamiento a la tolerancia. “No está mal ser diferente. Creo que la igualdad comienza cuando nos abrimos y aceptamos todas nuestras diferencias”, afirmó en el estrado de la sala de prensa de la Casa Blanca, que estaba abarrotada.

Vestidos con trajes oscuros y corbatas a juego sobre camisas blancas, los siete reyes del K-pop llegaron a Washington con un mensaje serio.

Biden les invitó para hablar con ellos “de la inclusión y la representación” de las personas asiáticas y de los delitos racistas y la discriminación contra esa comunidad, según la Casa Blanca.

El racismo y la violencia contra los asiáticos han aumentado en Estados Unidos, en una tendencia que muchos atribuyen a las consecuencias de la pandemia de covid-19.

Donald Trump, el líder republicano predecesor de Biden, se refirió con frecuencia a la pandemia como “el virus de China”, país donde se detectó el primer brote en 2019, y se burló de este virus mortal calificándolo de “gripe kung”.

El incidente más grave se registró en la zona de la ciudad de Atlanta, donde un hombre mató a tiros a ocho personas en un salón de masajes. Seis de ellas eran mujeres asiáticas.

La Casa Blanca elogió a los miembros de BTS como “embajadores de la juventud que difunden un mensaje de esperanza y positividad en todo el mundo”.

Tune in for a briefing by Press Secretary Karine Jean-Pierre featuring BTS. https://t.co/QGhOALWQgr

— The White House (@WhiteHouse) May 31, 2022