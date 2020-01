Billie Eilish arrasa en los Grammy 2020

Los premios Grammy, están entre los galardones más importantes de la música. Se entrega en el Staples Center de Los Ángeles Los Ángeles (EE.UU.) en una gala que fue presentada por Alicia Keys.

Sin duda uno de los momentos más emotivos de este evento fue que miles de personas se congregan en el lugar para rendir tributo a Kobe Bryant, quien falleció este domingo 26 de enero, en un faltal accidente.

Billie la gran revelación

La joven artista Billie Eilish fue reconocida con la mejor canción del año, con Bad Guy y no fue lo único que se llevó a casa, se convirtió en la gran sorpresa de la noche.

Eilish también se llevó el mejor álbum pop vocal por su aclamado trabajo When we all fall asleep, where do we go?, el reconocimiento como mejor nueva artista, mejor grabación y el álbum del año. La joven artista de 18 años batió a las más veteranas Taylor Swift, Beyoncé y Ariana Grande así como al británico Ed Sheeran.

“¡¿Por qué?!”, fue lo primero que preguntó entre risas la cantante de 18 años al recibir el gramófono, que comparte con su hermano mayor, Finneas O’Connell, de 22 años.