Belinda: Madre de la cantante presume a Memo Santos, otro hombre que se tatuó el nombre de la cantante

Belinda y Christian Nodal continúan dando de qué hablar en el mundo del espectáculo tras protagonizar una polémica ruptura amorosa en febrero de 2022.

Mientras que el intérprete de música regional mexicana difundió que dejó atrás su relación con Belinda luego de borrar el último tatuaje en honor a su ex prometida, la intérprete de Luz sin Gravedad fue la protagonista de nuevas historias.

El domingo 22 de mayo, Nodal siguió con las decoraciones a su cuerpo y eliminó el último rastro de Belinda que llevaba consigo: un tatuaje de la palabra “Utopía” en la frente, la cual era una referencia al álbum de estudio más exitoso en la carrera de Belinda.

Ese mismo día, Belinda Schüll, ex suegra del intérprete de Botella tras botella reveló en su cuenta de Instagram que existe otro hombre que se tatuó el nombre de la artista.

De acuerdo con la información que publicó Schüll, Memo Santos es el hombre que se impregnó en la piel el hombre de su hija.

Fue el mismo Memo quien replicó la publicación de Schüll en la que figura el diseño de su reciente tatuaje. Además, destacó la comunicación directa que tuvo con la madre de Belinda.

Rápidamente se viralizó la publicación de Memo Santos, a quien se le conoce por ser originario de Quintana Roo y por estar activo en TikTok con su contenido dedicado a brindar consejos para el cuidado de la piel.

Los cibernautas también destacaron que, en el perfil de Instagram de Memo Santos, aparece en algunas instantáneas junto a Belinda.

Reacciones

Tras la publicación viral, Memo publicó una storie (historia) en Instagram y dejó claro su admiración y cariño hacia Belinda. Además, explicó la razón por la que se tatuó el nombre de la cantante.

“Nunca he buscado la fama de nadie, porque siempre he sido buen amigo y un gran admirador de la belleza y tenacidad de las mujeres. Siempre he sido el meme que todos ustedes conocen, me quitaría la camisa por ustedes también les daría la piel… ser coherente implica ¡serlo!, pero cuando te necesitan, cuando tus manos son útiles y tu apoyo levanta el espíritu de alguien más”, dijo Santos.