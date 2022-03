Belinda: las razones por las que el padre de la cantante ha sido comparado con Luisito Rey

Este miércoles, la tía de Belinda, Rocío Peregrín, habló con el programa Chisme No Like sobre la vida privada de la intérprete de Luz sin Gravedad y los rumores que existen acerca de su separación con Christian Nodal.

Desde que la pareja confirmó su ruptura amorosa, Belinda ha sido el blanco principal de las críticas al señalarla como una mujer materialista e interesada únicamente en el dinero.

Asimismo, la artista nacida en España ha sido pintada como una estafadora, ya que supuestamente engañó a su ex prometido para conseguir US$4 millones para sus gastos personales.

Ante estas acusaciones, la tía de Belinda salió en su defensa y aseguró que la cantante no sería capaz de realizar dichos actos ya que desde pequeña sufrió las consecuencias de las distintas estafas de su padre.

De acuerdo con la tía de la reconocida intérprete, Ignacio Peregrín, padre de Belinda, robó dinero a su familia y tuvo que escapar de España escondido en el baúl de un carro debido a las múltiples deudas que tenía.

Las malas decisiones de su padre repercutieron en Belinda desde muy pequeña, ya que su fama como estrella infantil fue el principal ingreso de su familia por varios años.

Rocío Peregrín también confesó que durante una visita a España, la intérprete de Bella Traición rompió en llanto al comentarle que tuvo que trabajar desde muy pequeña para mantener a su familia.

De igual manera, le reveló que su padre no la dejaba retirarse de la actuación a pesar de que ella en reiteradas ocasiones se lo pidió.

Esta lamentable situación hizo que Rocío Peregrín comparara al padre de Belinda con Luisito Rey, papá de Luis Miguel que explotó a su hijo desde muy pequeño en el mundo de la música.

“Al estar sentada conmigo, se puso a llorar cuando me contó. Me dio pena esta niña. Me dijo que ella trabajaba mucho, desde muy pequeña en unas novelas y telenovelas. Y entonces ya cuando mi hermano vio el potencial de esta niña, ahí es que mi hermano dijo que dejó de ser padre y comenzó a ser manager. Esto es lo que me contó ella a mí”, comentó.