Belinda: la verdadera edad de la cantante y las pruebas de que miente con la fecha de su nacimiento

A lo largo de su carrera, Belinda constantemente se ha mantenido en el centro de la polémica por su vida privada y uno de los temas que más ha dado de qué hablar en los últimos años ha sido su edad.

La polémica en torno a la edad de la intérprete de Luz sin Gravedad surgió cuando mantenía una relación sentimental con Christian Nodal, amorío que fue blanco de fuertes críticas tras el anuncio de su separación el pasado 12 de febrero.

Durante su noviazgo con el cantante de música regional mexicana, Belinda aseguró por medio de una entrevista realizada en 2021 que era 7 años más grande que Nodal, quien nació el 11 de enero de 1999.

“Yo el próximo 15 de agosto cumplo 28 años. Christian me ha demostrado ser un hombre muy maduro a sus 21 años de edad, es trabajador, atento, cariñoso, muy talentoso, sencillo y me demuestra que soy importante para él; además, no son muchos años de diferencia, son sólo siete”, reveló Belinda.

No obstante, existen dos fechas tentativas del nacimiento de Belinda, pues algunos de sus fans aseguran que nació en 1992 y otros en 1989.

Esta duda hizo que varios internautas se dieran a la tarea de investigar y encontrar pruebas para confirmar la fecha de nacimiento de la cantante y actriz nacionalizada mexicana.

La primera prueba revelada fue una fotografía del supuesto pasaporte de Belinda, en donde claramente se observa que su fecha de nacimiento es el 15 de agosto de 1992, por lo que, en teoría, recientemente cumplió 30 años.

A pesar de esta prueba, meses más tarde un usuario en internet reveló que Belinda habría nacido en 1989, ya que consiguió una copia del documento del Registro Civil que indicaría que la protagonista de Bienvenidos a Edén acaba de cumplir 33 años.