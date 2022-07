Belinda habló con los medios de comunicación en México y este fue el consejo de amor que dio para sus seguidores

La popular cantante y actriz Belinda fue vista recientemente en un centro comercial de la ciudad de México, donde presentaba su nueva colección de joyería.

Fue ahí cuando varios medios de comunicación aprovecharon la ocasión para hablar con ella de varios temas relacionados a su carrera profesional, así como de algunas controversias.

La cantante se mostró muy emocionada por compartir con los medios su nueva colección. “Vengo de Madrid muy emocionada, llegué a Guadalajara. Es mi nueva colección con TOUS, es la segunda vez que tengo la oportunidad de colaborar con ellos en el diseño y estoy super contenta”.

Otro tema que habló Belinda fue el controversial beso que tuvo con la Drag Queen Valentina y con la actriz Lola Rodríguez durante el mes del orgullo LGBT+ en Madrid.

“Claro, con dos mujerones, ¡por dios! con Lola y Valentina que son dos mujeres maravillosas. Es amor, es cariño, respeto y es un día tan importante que ‘¿Por qué no?‘.

También habló de una sesión de fotos donde la actriz utilizó lencería, las cuales fueron publicadas en sus redes sociales.

“Las fotos fueron hechas en mi casa. Yo creo que la fotografía, el arte y la sensualidad me encanta siempre y cuando sea elegante y yo me sienta cómoda con ella”, dijo.

En un momento la cantante se mostró incómoda debido a que los medios empezaron a cuestionarla acerca de su situación sentimental, más relacionada con su ex pareja el cantante de música regional Christian Nodal.

“Yo estoy muy contenta, es que, de verdad tengo tanto trabajo y es mi prioridad. Estoy muy feliz y tranquila, siempre hay que tener esa mentalidad positiva“, dijo Belinda.

También aprovechó para criticar a los medios de comunicación, ya que afirma que todo lo que ella dice es sacado de contexto.

“Todo lo sacan de contexto, yo digo algo y ya lo cambian y ponen una respuesta de otra pregunta y no, lo que quieran decir de mi está bien, ya no me interesa”, afirmó la cantante.

Finalmente los medios le pidieron a Belinda un consejo de amor para todos sus seguidores, a lo cuál ella respondió tímidamente: “Que escojan bien“.