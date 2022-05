Belinda habla de su vida personal en los Premios Platino a meses de su ruptura con Christian Nodal

La popular cantante Belinda captó la atención de todas las personas por su aparición en la alfombra roja de los Premios Platino, que se llevan a cabo en su ciudad natal España.

En sus redes sociales se pudo apreciar varias fotografías en donde la artista, vistiendo completamente de negro, fue el centro de atención de todos los presentes. Incluso tomándose fotografías el reconocido actor español Javier Bardem.

La artista ha asegurado en múltiples ocasiones que se está dedicando de tiempo completo de su trabajo y a diferentes proyectos que está elaborando en tierras europeas, luego de que se volviera tendencia la ruptura que tuvo con el cantante de música regional Christian Nodal hace meses.

La artista fue interceptada por varios periodistas en la alfombra roja en donde se le hicieron varios cuestionamientos acerca de su trayectoria profesional, los planes que tiene para su vida, y además, cómo se ha sentido luego de todo lo relacionado con su ex pareja.

“Me siento feliz y estoy emocionada ya que no falta mucho para el estreno de la nueva serie “Bienvenidos al Edén”, lo cual me pone bastante emocionada”, comentó la actriz.

También fue cuestionada acerca de su estado de ánimo luego de haber terminado con Nodal, y aseguró a los medios que ahora mismo está disfrutando de su vida y que solo espera cosas positivas de ella.

“La vida me está sorprendiendo tanto y solo cosas bonitas puedo decir al respecto. Estoy aquí para presentar un premio bastante importante y ahora estoy trabajando duro en mis proyectos profesionales, pero estoy agradecida con la vida por todo lo que estoy viviendo”.

“Estoy mejor que nunca, son procesos de la vida y hora me siento muy tranquila. La vida te llena de sorpresas y estar aquí es una de ellas, tener la oportunidad de estar en este lugar y conocer a celebridades de talla internacional”.

La actriz también pudo ser vista con el actor y director español Álvaro Morte, reconocido por su papel de “El Profesor” en la popular serie de Netflix La Casa de Papel.