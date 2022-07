Belinda es vista en reciente video en redes sociales bastante afectada y al borde de las lágrimas

Belinda sigue llamando la atención de sus seguidores y de los medios de comunicación, ya que recientemente fue vista en un video en redes sociales con un ánimo bastante decaído.

El video lo publicó su compañero de producción Guillermo Pfening, con quien terminó las grabaciones de la segunda temporada de Bienvenidos al Edén, popular serie de Netflix donde ambos son protagonistas.

Se muestra a Pfening adentro de un automóvil junto a Belinda, quien tiene una cara de desánimo e incluso, hace pucheros frente a la cámara, a lo que el actor decide darle un beso en la frente.

Algunas personas suponen que la actitud de la cantante española se debe al cansancio de la grabación de la serie Bienvenidos al Edén, aunque otros suponen que se trata de su ruptura con el cantante mexicano Christian Nodal.

En varias entrevistas Belinda ha dicho que este 2022 ha tenido momentos de mucha dificultad, pero que ha podido salir adelante con trabajo y esfuerzo.

“Han sido momentos complicados. No quiere decir que haya sido fácil porque no todo es felicidad y no todo es alegría o cosas bonitas. Ha sido mucho trabajo, sufrimiento, dolor y así es la vida”, dijo la cantante en una entrevista a Ventaneando en mayo del 2022.

Paso por México

En la actualidad Belinda volvió a captar la atención de todos por su reciente paso a México para cantar en el festival de Música Machaca Fest en Monterrey, Nuevo León.

Se trató de la primera vez que piso tierra mexicanas desde su ruptura con Nodal en febrero de 2022, por lo que varios de sus seguidores se reunieron para cantar varias de sus canciones, incluida una de las más populares de ell: “Sapito”.