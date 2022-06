Belinda: cuál es el secreto de la artista para mantener su envidiable figura

Durante una entrevista con la revista Vanity Fair, Belinda habló sobre esta nueva etapa de su vida y sorprendió a sus seguidores al revelar su secreto para mantener su gran figura.

Según Belinda, ella no realiza ningún tipo de dieta en particular, pero le da mucha importancia a la actividad física, por lo que considera de suma importancia mantenerse activa para quemar más calorías.

“Todo me gusta, no tengo dietas. Yo creo que lo importante es estar activo durante el día porque así quemas las calorías. Obviamente trato de cuidarme y de comer ‘sano’, pero realmente no tengo una dieta”, reveló la cantante.

Asimismo, confesó que no tiene una hora establecida para consumir alimentos y que muchas veces tiende a levantarse en la madrugada y comer cuando no puede conciliar el sueño.

“Dicen y creo que sí es verdad, que entre más tarde cenes más engordas y a mí es cuando más hambre me da. A las 2 de la mañana me entra un hambre como de ir al refrigerador a ver qué hay”, comentó.

Para finalizar, Belinda indicó que, a pesar de tener una figura envidiable, le encanta comer mucho y generalmente sufre del famoso “mal del puerco”, ya que siente e deseo de tomar una siesta después de cada comida.

“Después de comer, me dan unas ganas de dormir. Ya estoy con la última parte del postre y digo: ‘Ay, ¿podemos echarnos una siestita?’ ¡Pero no! Es cuando más hay que echarle ganas, así que otro café directamente”, concluyó Belinda.