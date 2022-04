Belinda borra de redes sociales el último recuerdo de su relación con Christian Nodal (y los motivos que la llevaron a tomar esta decisión)

Sin embargo, hace algunos días surgió la noticia de que Belinda aún conservaba una fotografía de su ex prometido en su cuenta de Instagram, situación que generó la esperanza entre sus fans de una posible reconciliación.

Esta fotografía fue compartida por Belinda el pasado 8 de enero de 2021, y forma parte de un álbum publicado en agradecimiento a su equipo de trabajo y amigos por ser parte de su vida en 2020.

La polémica imagen muestra a Christian Nodal posando junto a Ignacio y “Nachito” Peregrin, padre y hermano de la cantante, con quienes el intérprete de música regional mexicana entabló una buena relación a lo largo del tiempo que estuvo con Belinda.

No obstante, unas horas después de la difusión de esta noticia, la intérprete de Luz sin Gravedad eliminó el último rastro de su relación con Christian Nodal al modificar esta publicación y dejar todas las imágenes menos en la que salía su expareja.

Belinda, quien gracias a sus seguidores se dio cuenta de la presencia del intérprete de música regional mexicana en una de sus publicaciones, modificó el álbum para dejar en claro que no tiene intenciones de volver con Nodal y que esa etapa de su vida llegó a su final.

Todo parece indicar que el único recuerdo que Belinda aún conserva de Christian Nodal es el costoso anillo de compromiso que el cantante le compró, el cual ha generado polémica debido a su confuso destino.

A pesar de esto, Belinda no muestra intenciones de devolver esta joya valorada en US$3 millones ya que Nodal confirmó que su ex prometida aún lo tiene y él no va a pedírselo de regreso.