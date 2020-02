“No time to die” de Billie Eilish: el veredicto de crítico de la BBC sobre la canción de la artista estadounidense para la nueva película de James Bond

La letra de “No time to die” hace referencia a mentiras y engaños, mientras Eilish canta: “Nunca estuviste de mi lado”.

La canción fue lanzada este viernes al mismo tiempo que un nuevo tráiler de la película, protagonizada por Daniel Craig.

Eilish, que cumplió 18 años en diciembre, es la cantante más joven en grabar un tema para la franquicia.

Su lanzamiento fue muy esperado y coincide con reciente su actuación ante una audiencia televisiva mundial en la gala de los Oscar.

Su disco When We All Fall Asleep, Where Do We Go? fue el fenómeno musical adolescente del año pasado.

“No time to die” comienza con un inquietante piano, con la voz de la estrella en un tono cansado mientras canta: “Debería haber sabido que me dejarían sola”.

Una vibrante guitarra marca el comienzo del coro donde la cantante desarrolla su tema: “Estoy enamorada de una mentira … ¿Eres la muerte o el paraíso?”

“Ahora nunca me verás llorar”, concluye. “Simplemente no hay tiempo para morir”.

Las palabras parecen confirmar una teoría de los fans de la saga de que el final de Daniel Craig como James Bond vendrá acompañado dela traición de Madeleine Swann (Lea Seydoux), su amor en la película anterior, Spectre.

Desequilibrado

Eilish escribió y produjo la canción principal de la película con su hermano mayor Finneas O’Connell a finales del año pasado. Hablando en los Grammy en enero, dijo que trabajar en la franquicia de películas de James Bond siempre había sido uno de sus objetivos.

“Subconsciente y conscientemente hemos estado tratando de escribir un tema de Bond durante toda nuestra vida”, le dijo a E! Noticias.

De forma inteligente, el dúo conserva su estilo oscuro y extravagante a lo largo de la canción, al tiempo que incorpora varias de las melodías musicales de la serie de películas: cuerdas, metales discordantes y, lo mejor de todo, termina con el noveno acorde menor distintivo del cierre del tema original de Bond de Monty Norman.

Reuters Billie Eilish y su hermano Finneas compusieron el tema.

Licencia para matar

Además mencionan de pasada el coste psicológico que tiene para 007 su ilimitada “licencia para matar” cuando la letra dice: “La sangre que sangraste es solo la sangre que debes”.

Pero la canción trata sobre una traición romántica. “¿Fui estúpido por amarte? / ¿Fui imprudente por ayudarte?”, pregunta Eilish.

La artista es conocida por su estilo vocal íntimo y diseñado para auriculares, pero se enfrenta al desafío del clímax vertiginoso de la canción, y su temprana vulnerabilidad se transforma en fuerza y resolución.

Es fácilmente la versión más audaz y atmosférica del tema Bond que recuerdo.

Universal “No time to die” marca el final de Daniel Craig como James Bond

¿Quizás un Oscar?

Eilish cantara por primera vez en vivo la canción en los Brit Awards, los premios de la música británica que se entregarán la próxima semana.

Estará acompañada por el compositor Hans Zimmer y el exguitarrista de los Smiths Johnny Marr.

La cantante arrasó en las cuatro categorías principales en los Grammys hace unas semanas.

No Time To Die también podría hacerle ganar otro trofeo: los dos últimos temas de Bond, “Skyfall” de la cantante británica Adele y el de Sam Smith “On The Wall”, ganaron un Oscar.

“No time to die”, la película, llegará a los cines en abril.

Junto a Craig y Seydoux, está protagonizada por Lashana Lynch, como un agente 00 que ingresa al servicio después de la jubilación de Bond y Rami Malek como el villano Safin.

El guión fue desarrollado por el equipo habitual de Bond, Neal Purvis y Robert Wade, con material adicional del director Cary Joji Fukunaga y la estrella de Fleabag Phoebe Waller-Bridge.