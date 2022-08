Muere Olivia Newton-John: cómo acabó interpretando con 29 años a una adolescente de instituto en “Grease” (y por qué este filme es tan icónico)

Cuando a Olivia Newton-John le ofrecieron interpretar a Sandy Olsson en Grease, no eran pocos los que pensaban que estaba mayor para eso; incluida ella misma.

“Creía que a mis 29 años era demasiado vieja para hacer de una alumna de instituto”, le contó la actriz australiana —quien falleció este lunes en su rancho de California— al periódico británico The Telegraph en 2017, a meses de que se cumplieran cuatro décadas del estreno de la película.

“Pero John estuvo tan encantador…”.

A John Travolta, quien tenía entonces 23 años, lo encumbraba el éxito de “Fiebre de sábado noche” (1977) e iba a encarnar a Danny Zucko en la cinta. Y lo dio todo para que ella aceptara el papel.

El tiempo le dio la razón: Grease no solo se volvióla película más taquillera de 1978, sino que siguió recaudando millones de dólares año tras año, se vendieron millones de copias de su banda sonora en todo el mundo y toda una generación puede hoy tararear sus canciones, como You’re The One That I Want, Hopelessly Devoted o You and Summer Nights.

Getty Images “Grease” fue la película que más recaudó en taquilla el año que se estrenó, 1978, y ha seguido generando ingresos con reposiciones constantes en televisión y cines.

Fueron muchos los que este lunes, al conocer la muerte de Newton-John, hicieron referencia a lo icónico de la película.

“¡Fuiste mi infancia! ¡Tu talento, aplomo, belleza! Descansa en gloriosa paz. Dios te bendiga a ti y a tu familia… y gracias por crear recuerdos eternos“, escribió por ejemplo la también actriz Viola Davis en Twitter.

Oh man!!! You were my childhood!! Your talent, poise, beauty!! Rest in glorious peace. God bless your family….and thank you for creating eternal memories. ❤️❤️❤️❤️ https://t.co/eaS2wmURIh — Viola Davis (@violadavis) August 8, 2022

El filme dejó huella, pero en nadie más que en sus actores.

“Hicimos algo que nos cambió la vida”, le reconoció Newton-John a la revista People en 2018.

Más que una peli de instituto

La película se basó en un musical con libreto, música y letras de Jim Jacobs y Warren Casey que debutó en 1971 en el desaparecido teatro Kingston Mines de Chicago y un año después dio el salto a Nueva York, donde se representó durante ocho años consecutivos.

Su título en inglés —traducido como “Vaselina” o “Brillantina” en algunos países de América Latina— es una alusión directa a la subcultura de los greasers, un movimiento juvenil de clase trabajadora que surgió en Estados Unidos en la década de 1950.

Getty Images No solo Sally cambió de imagen en Grease (en la foto, en una escena en la que aún luce su aspecto más angelical), también lo hizo Olivia a partir de la película.

La obra exploraba temas típicamente adolescentes como la rebeldía, el despertar sexual o la pertenencia a un grupo a ritmo de un reperterio con reminiscencias a los primeros años del rock and roll.

Llegó a encabezar la lista de los espectáculos de más permanencia en cartel de la historia de Broadway, se presentó en múltiples escenarios a lo largo y ancho del mundo, incluyendo el West End londinense, y sigue inspirando a grupos no profesionales y compañías escolares.

Pero cuando se volvió un verdadero fenómeno fue con su adaptación a la gran pantalla, dirigida por Randal Kleiser y protagonizada, además de por Newton-John y Travolta, por Stockard Channing en el papel de Betty Rizzo.

Su trama central gira en torno a Danny Zuko y Sandy Olsson, dos estudiantes de secundaria que tras disfrutar de un romance de verano vuelven a encontrarse por sorpresa en el Rydell High School.

Getty Images ¿Te acuerdas de la canción que sonaba en esta escena?

Sin embargo, la actitud de Danny ha cambiado y ahora se comporta de manera arrogante. Por si fuera poco, Sandy no parece gustarle demasiado a Rizzo, la chica más popular del instituto y líder de las Pink Ladies.

Cuando OIivia se reinventó como Sally

La trama da un giro cuando Sandy se transforma de una cándida rubia con coleta, blusa blanca y suéteres de lana a una sensual mujer de melena rizada embutida en unos pantalones de tiro alto de cuero.

Getty Images La trama de “Grease” da un giro cuando Sally Olsson cambia de imagen.

Y, de la misma manera que hiciera su personaje, Newton-John se reinventó tanto musicalmente como a nivel de imagen a partir de la película.

La siempre sonriente rubia, conocida por su country-pop y sus suaves baladas como Please Mr. Please, Have You Never Been Mellow y I Honestly Love You, posó vestida de cuero negro para la portada de su siguiente disco, Totally Hot.

Y en 1981 sacó al mercado la provocativa canción Physical como parte del album homónimo, su séptimo.

“No hay nada más de qué hablar / A no ser que sea horizontalmente”, cantaba en ella, y terminaba: “¡Vamos a ponernos animales! ¡Animales!”.

Getty Images Olivia Newton-John le dedicó “Physical” a su entonces pareja Matt Lattanzi (en la imagen, en 1981).

“Lo grabé e inmediatamente pensé: ‘Dios mío, ¡quizá he ido demasiado lejos!'”, le dijo al programa Entertainment Weekly en 2017, tras recordar cómo su mánager Roger Davies se la había sugerido.

“Le llamé a Roger y le dije: ‘¡Tenemos que retirar la canción!’. Pero él dijo: ‘Es demasiado tarde. Ya la están poniendo en la radio y está subiendo en las listas’. Estaba horrorizada”.

Favorecida por la audiencia y por la crítica, fue número uno en las listas durante 10 semanas y Billboard la nombró canción del año, a pesar de haber sido vetada en varias estaciones de radio.

Pero por mucho que cambiara su imagen y la dirección de su carrera musical, lo que permaneció imperturbable fue su relación de amistad con Travolta.

Amistad eterna

“Cuando compartes un éxito tan meteórico como ese, imposible de superar, hay un lazo que siempre permanece”, reconoció el actor en 2018, durante una de las múltiples celebraciones del 40º aniversario del estreno.

“He estado a su lado durante el nacimiento de su hija, su divorcio, cuando perdió a su hermana. Y ella lo mismo, durante mi matrimonio, mis hijos. Un montón de recuerdos compartidos”, añadió.

La siguió acompañando durante los años en los que la artista se enfrentó al cáncer de mama, que le fue diagnosticado por primera vez en 1992.

La última recaída le impidió acudir a las numerosas proyecciones para celebrar el 40 aniversario, como las realizadas en el Hollywood Bowl de Los Ángeles, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas en Nueva York o la de Cannes.

Donde sí se les vio juntos fue el 13 de diciembre de 2019 en West Palm Beach, Florida, donde participaron en un evento musical relacionado con Grease.

Lucieron entonces una imagen que dio la vuelta al mundo: él vestido de rebelde del instituto, de negro y con chupa de cuero, y ella de la versión angelical de Sandy, con una falda amarilla de vuelo.

La actriz confesó entonces que hacía nueve años que no veía la película.

Según le contó a la revista InStyle, la última vez que lo hizo fue cuando Travolta se enteró de que su marido, el empresario John Easterling, no había visto nunca la cinta y decidió organizar una proyección de la misma.

“Habíamos ido a cenar a su casa y cuando supo que mi esposo John no había visto Grease, nos dijo que tomáramos el postre en su avión”, contó Newton-John. Travolta, además de ser actor, tiene licencia para volar.

“Fue una sorpresa. Y mi marido la pudo ver con nosotros dos, la mejor forma de verla”.

Haciendo honor a su amistad, nada más conocer la noticia de la muerte de la actriz y cantante, Travolta escribió un emotivo mensaje en Instagram:

“Mi queridísima Olivia, hiciste que la vida de todos nosotros fuera mucho mejor. Tu impacto fue increíble. Te quiero tanto. Te encontraremos en el camino y volveremos a estar juntos. Tuyo desde el momento en que te vi y para siempre. Tu Danny, tu John“.

Puede que, como otros muchos que la admiraron y quedaron marcados por Grease, se pase el día tarareando la canción que cierra Grease y dice: We’ll Always Be Together.