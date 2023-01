El sorprendente parentesco entre el actor Edward Norton y Pocahontas

El actor estadounidense Edward Norton creció escuchando historias sobre la relación de su familia con la heroína nativa americana Pocahontas.

Aunque siempre lo había tratado como un rumor de larga data.

Pero durante una aparición en el programa Finding Your Roots (“Buscando tus raíces) de PBS, el Servicio Público de Radiodifusión estadounidense, el rumor se convirtió en un hecho para él.

“Pocahontas es de hecho tu 12ª bisabuela”, le dijo el historiador Henry Louis Gates Jr, quien presenta el programa semanal donde se explora las historias ancestrales de los invitados famosos.

El pasado martes, durante el episodio de estreno de la novena temporada del programa, Gates relató que Norton había crecido escuchando que era descendiente directo de Pocahontas, la hija del jefe Powhatan, el líder de una tribu de nativos americanos.

Pero que la estrella de Glass Onion creía que se trataba simplemente de una “leyenda familiar”.

Through a direct paper trail leading to Pocahontas and John Rolfes’ 1614 marriage certificate, @EdwardNorton learns that his family lore appears to be true. His 12th great-grandmother is Pocohantas!

Tune in TOMORROW night on @PBS at 8/7c for the Finding Your Roots premiere!! pic.twitter.com/54sTTt2YKY

— Henry Louis Gates Jr (@HenryLouisGates) January 2, 2023