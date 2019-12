Donald Trump en “Mi pobre angelito 2”: la polémica por la escena borrada por un canal de televisión de Canadá

El haber eliminado una escena de “Mi pobre angelito 2: perdido en Nueva York” (Home Alone 2: Lost in New York, 1992) en la que aparece el entonces magnate neoyorkino Donald Trump fue para ahorrar algunos minutos.

Así lo aseguró el portavoz de la CBC, Chuck Thompson, quien explicó que en total 8 minutos de la cinta de dos horas habían sido recortados para hacerle espacio a los anuncios comerciales.

La película navideña fue transmitida a principios de este mes en la CBC, pero muchos partidarios de Trump criticaron el que se haya eliminado la escena del presidente estadounidense.

En la cinta, el pequeño Kevin McCallister (Macaulay Culkin) entra al lujoso Hotel Plaza de Nueva York y pregunta a un hombre (Donald Trump) dónde está el lobby.

“Al final del pasillo, a la izquierda”, responde Trump, en una escena en la que aparece menos de 10 segundos. En 1991, él era el dueño del hotel

Ante las respuestas negativas, Thompson explicó que esa edición se realizó en 2014, dos años antes de que Trump fuera elegido presidente de Estados Unidos, por lo que descartó que hubiera motivaciones políticas de fondo.

Luego de generarse una polémica por la eliminación de la escena, el presidente Trump tomó partido con un comentario sarcástico.

“¡La película nunca será la misma! (solo bromeo)”, escribió en Twitter.

The movie will never be the same! (just kidding) https://t.co/FogquK1ei7

Y en referencia al primer ministro canadiense, Justin Trudeau, y los recientes desacuerdos entre los dos líderes sobre la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y los aranceles comerciales, escribió otro tuit.

“¡Supongo que a Justin T. no le gusta mucho que lo haga pagar por la OTAN o el comercio!”, dijo.

Su hijo Donald Trump Jr. también compartió un enlace a una nota en la que se le cita calificando la edición como “patética”.

Durante una videoconferencia con soldados estadounidenses en el extranjero, Trump describió “Mi pobre angelito 2” como “un gran éxito navideño”, según el sitio web Deadline.

On Christmas Eve, President Trump called members of the U.S. military who are stationed across the world.

He called Marines in Afghanistan, an Army unit in Kuwait, a Navy ship in the Gulf of Aden, an Air Force base in Missouri and a Coast Guard station in Alaska. pic.twitter.com/Cq2x0HRZLY

— FOLLOW Trump War Room (Text TRUMP to 88022) (@TrumpWarRoom) December 26, 2019