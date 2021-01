Bridgerton: 3 claves que explican por qué la serie se convirtió en la más vista de la historia de Netflix

La plataforma de streaming dijo esta semana en un comunicado que 82 millones de cuentas vieron la serie en sus primeros 28 días de transmisión tras su estreno el pasado 25 de diciembre.

La serie de ficción romántica que recrea la vida de la realeza y las familias de la alta sociedad de Inglaterra de principios del 1800, superó a “The Witcher”, “Lupin”, “The Queen’s Gambit” (“Gambito de Dama”) o incluso “Stranger Things”.

Sin embargo, vale aclarar que el método de contabilización de Netflix puede ser controvertido, ya que la plataforma considera que un usuario vio un contenido cuando lo reproduce durante dos minutos o más.

De todos modos, Bridgerton está en boca de muchos y sus protagonistas celebraron la noticia.

“¡Estoy MUY orgullosa del increíble equipo detrás de este programa! Y gracias a todos por amarlo”, escribió en Instagram Phoebe Dynevor, la actriz de 25 años que interpreta a Daphne Bridgerton.

Regé-Jean Page, cuya actuación como el atractivo duque de Hastings le ganó admiradores en todo el mundo, también festejó el gran dato de audiencia.

8 2 M I L L I O N

with love

From all of us

To all of you

🙏🏽❤️💫#BRIDGERTON pic.twitter.com/NhVMdQRcXi

— Regé-Jean Page (@regejean) January 27, 2021