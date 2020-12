Bajan del avión a cantante cubano que no usaba bien la mascarilla porque “eso no es de Dios”

Un rapero cubano de nombre Almighty fue expulsado de un vuelo por no usar bien la mascarilla, pero sus argumentos han desatado una ola de críticas en su contra.

El cantante considera que usar mascarilla “no es de Dios” porque necesita oxígeno para respirar.

“Yo no creo que Dios apruebe una ley que impida que fluya el oxígeno por mi cuerpo cuando yo vivo de oxígeno, yo soy un humano que necesita oxígeno para vivir”, argumentó Almighty.

Su publicación en Instagram consiguió numerosas críticas, comenzando por Marc Anthony, que no se contuvo palabras. “Esto no es una comedia c*** hasta cuándo la ignorancia”. “Cállate so estupido ignorante”, disparó el cantante.