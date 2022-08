Bad Bunny: cuándo es el día oficial del cantante y por qué se le otorgó este reconocimiento

A raíz de su contribución para la comunidad latina en el país, el 18 de agosto se celebra el “Día de Bad Bunny” en Boston, Massachusetts.

La noticia de esta nueva celebración se dio después de que el artista puertorriqueño se presentó en el Fenway Park el jueves pasado, evento al que asistió la alcaldesa de Boston, Michelle Wu, para darle a conocer esta noticia durante su reunión en backstage.

Asimismo, por medio de su cuenta oficial de Twitter, los Boston Red Sox, equipo de béisbol de la ciudad, publicaron una fotografía en la que el documento que hace oficial el “Día de Bad Bunny” aparece en manos de Michelle Wu.

“Gracias a Michelle Wu por dar la bienvenida a Bad Bunny al Fenway Park y declarar el ‘Día de Bad Bunny’ en la Ciudad de Boston”, fue el mensaje que acompañó esta publicación.

Thank you @mayorwu for welcoming @sanbenito to Fenway Park & declaring today Bad Bunny Day in the City of Boston! pic.twitter.com/NkuQUWMIty

— Red Sox (@RedSox) August 18, 2022