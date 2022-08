Bad Bunny: cuál fue la inspiración detrás del tema “Ojitos Lindos”

Una de estas canciones es Ojitos Lindos, tema en el que Bad Bunny colaboró con la banda colombiana Bomba Estéreo para crear una de las melodías más recordadas de su carrera musical.

Debido a la popularidad de esta canción, los fans de Benito Martínez Ocasio, nombre real del artista, comenzaron a preguntar sobre la inspiración detrás de Ojitos Lindos y si la letra había sido dedicada a alguien en particular.

Por medio de una transmisión en vivo realizada en TikTok, Bad Bunny decidió compartir con sus seguidores algunas anécdotas detrás de la grabación del álbum Un verano sin ti y reveló su inspiración para escribir esta canción.

Bad Bunny, contrario a lo que muchos creían, no escribió Ojitos Lindos pensando en una persona, ya que el tema fue inspirado en su mascota, una perrita Beagle llamada Sansa.

Asimismo, el cantante de 28 años comentó que esta canción que la primera que escribió sintiendo amor hacia alguien, dejando en evidencia el cariño que tiene por su mascota.

“Los ojos más lindos que he visto son los de Sansa, son los más lindos. La escribí con mucho sentimiento y es la primera canción que escribo sintiendo amor hacia alguien”, confesó el artista.

Después de estas declaraciones, Bad Bunny aprovechó la atención de sus fans para agradecer a Bomba Estéreo por su colaboración y por haber hecho que este tema sea uno de los más populares del disco.

“Como he dicho antes, hubo un verano en mi pasado donde la música de Bomba Estéreo me acompañó y me dio vida, ese verano realmente necesitaba luz y buena vibra para sobrevivir. Por ejemplo, cuando estaba trabajando en el disco X100PRE. La música de Bomba Estéreo me ayudó a ser feliz”, concluyó.