Bad Bunny amenaza en conferencia de prensa a luchador de la WWE previo su enfrentamiento

El artista urbano puertorriqueño Bad Bunny aseguró este viernes que mañana, sábado, destronará al luchador de ascendencia boricua Damian Priest en su enfrentamiento en la cartelera “Backlash”, que organiza WWE en San Juan.

“Mañana te voy a romper la cara. Eres un infeliz y un puerco“, dijo Bad Bunny en una rueda de prensa en San Juan, lo que llevó a Priest a empujar al intérprete urbano, que respondió dándole una bofetada.

“Backlash” será el primer evento en vivo “premium” de la WWE que tendrá lugar en el Coliseo de Puerto Rico desde enero de 2005. A ese último evento, Bad Bunny recordó que no pudo ir porque era muy niño, pero ahora tendrá la oportunidad de luchar.

“Primero, quiero dar las gracias a los que están aquí. Los aprecio mucho. Mucho cariño y amor, para que esta gente sepa que los fanáticos de Puerto Rico son los mejores del mundo“, dijo el cantante, quien acudió a la cita luciendo una camiseta llena de banderas puertorriqueñas.

Los casi 300 seguidores de la lucha libre que acudieron a la rueda de prensa comenzaron a corear “Benito, Benito, Benito”, nombre de pila de Bad Bunny, quien fue recibido con un abrazo por el legendario luchador estadounidense y director de contenido de la WWE Paul “Triple H” Levesque.

“Gracias a esa gente de WWE y HHH por venir a Puerto Rico. Esto es un evento que se ha hecho con mucho amor desde que WWE se me acercó para colaborar de nuevo. Les dije que estaba 100 por ciento dispuesto, pero con una sola condición: que el evento fuera aquí en Puerto Rico“, contó Bad Bunny, arrancando aplausos del público.

WWE organizará este viernes el evento “Smackdown”, la primera vez que la empresa lo televisa desde la isla, mientras que el sábado celebrará la cartelera “Backlash”, en la que Bad Bunny se enfrentará a Priest.

