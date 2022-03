Avión de Miley Cyrus que iba a Paraguay fue impactado por un rayo y tuvo que aterrizar de emergencia

“Nuestro avión quedó atrapado en una gran tormenta inesperada y fue alcanzado por un rayo”, escribió este miércoles 23 de marzo la cantante a sus millones de seguidores en su cuenta de Twitter.

To my fans and everyone worried after hearing about my flight to Asunción. Our plane was caught in a major unexpected storm and struck by lighting. My crew , band , friends and family who were all traveling with me are safe after an emergency landing. pic.twitter.com/NhKrospppN

— Miley Cyrus (@MileyCyrus) March 23, 2022