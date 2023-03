Así fue el encuentro de Belinda con un fan intenso que la asustó y “lastimó” durante un concierto

De acuerdo con medios internacionales, Belinda dio un concierto el domingo 26 de marzo en la Feria de las Fresas Irapuato 2023 e interpretó sus éxitos en un escenario al que asistieron más de 2 mil personas.

Durante su espectáculo, Belinda fue sorprendida por un fan intenso que burló a los agentes de seguridad y subió al escenario.

“Te amo”, dijo el fan que abrazó a la cantante, mientras que ella intentaba alejarse.

“Si respiras y te relajas, te juro que no te van a agarrar”, le dijo Belinda al fan, mientras agentes de seguridad intentan alejarlo de la artista.

Varios asistentes grabaron ese momento en videos que compartieron en redes sociales y rápidamente se viralizaron.

En los clips se observa que el fan abraza a Belinda, mientras integrantes del equipo de seguridad de la artista intentan retirarlo del escenario entre fuerza y jaloneos.

Después de su exitoso concierto en Irapuato, la princesa del pop latino @BelindaPop comparte en instagram que fue asustada y lastimada por un “fan” que se subió al escenario Al parecer se encontraba en estado de ebriedad (vídeo vía tiktok) pic.twitter.com/pMwsoOl2Ho — Belinda Data (@BelindaData) March 27, 2023

Varios usuarios en redes sociales indicaron que el fan fue irrespetuoso y que, además de asustar y lastimar a la cantante, también se propasó con ella. Además, criticaron a los integrantes de seguridad por no cuidar la integridad de Belinda.

“En el concierto de hoy se subió una persona al escenario, casi me tira y me lastimó, además del susto que me llevé, me duele mucho la espalda”, escribió Belinda en una historia (storie) en su cuenta de Instagram, tras finalizar su presentación.