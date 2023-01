Así fue el duro comentario de un actor de “Rebelde” al grupo RBD tras anunciar su regreso a los escenarios

Una de las noticias que más ha causado impacto en los primeros días del 2023 fue el regreso a los escenarios de la agrupación Rebelde (RBD), por diferentes partes de Estados Unidos, México y Brasil.

El anuncio del regreso del grupo de pop, que ganó popularidad por la telenovela publicada por Televisa en 2004 generó reacciones muy positivas por sus seguidores, sin embargo, también generó comentarios negativos.

De este último grupo, el comentario que más llamó la atención fue del actor Donald Duarte, quien formó parte de la telenovela de Rebelde al interpretar a Jack Lizaldi.

Desde su cuenta de Instagram, Duarte criticó fuertemente a la agrupación, principalmente por que en su gira de regreso no se incluyeran más países de Sudamérica.

“Trato de no hablar mucho del tema y cosas del pasado. Pero se me hace una verdadera m***** que Latinoamérica y los países de habla hispana hagan tu carrera y te haya puesto donde estás para luego pretender que no existen”, dijo el exmiembro de Rebelde en sus redes sociales.

La crítica continuó y Duarte dijo que la decisión del grupo de volver a los escenarios fue una cuestión más de obtener dinero.

Ronald Duarte quien interpretó a 'Jack Lizaldi' en "Rebelde” da su opinión sobre la gira de RBD. “Trato de no hablar mucho del tema y cosas del pasado. Pero se me hace una verdadera mamada que LatinoAmerica y los países de habla hispana hagan tu carrera y te haya puesto donde pic.twitter.com/OiOjPhlgZL — Mia’s Club (@wearemiasclub) January 22, 2023

“Todo sea por el dinero y el ego. Lo siento mucho por todos los finas, de verdad es una vergüenza“, expresó Duarte.

No fue la única crítica que Duarte hizo hacia la agrupación. En otra historia de Instagram el exmiembro de RBD bromeó con respecto a la falta de países hispanohablantes en la gira de regreso del grupo.

En otra historia de Instagram, se observa un nopal con una gorra encima y encima la oración “I don´t speak spanish bro”, que traducido se refiere a “No hablo español, hermano”.

Arriba de la publicación, Duarte escribe: “Mis compadres de RBD después de anunciar su gira”.

La publicación generó controversia en redes sociales, así como varios comentarios tanto a favor como en contra de Duarte.

La verdad si creo que primero debieron hacer gira en LATAM y al último Estados Unidos que claro ay mucho latino pero no les dio tanto cariño como LATAM — anny (@anny_rbd12) January 22, 2023