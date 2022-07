Ángela Aguilar transmite en vivo en TikTok y hace peculiar petición

Sin embargo, Ángela Aguilar también sorprendió a sus admiradores al realizar una peculiar petición ante la muestra de cariño de las personas que presenciaron sus palabras en esta red social.

Tras varios minutos de interacción, los seguidores de la cantante de 18 años comenzaron a enviarle algunos stickers, los cuales equivalen a dinero, e inmediatamente ella les pidió que pararan.

“Esto no es para que me manden dinero. Si esto es para que me manden dinero, por favor no me manden dinero. Quiero que tengamos un live divertido, por favor no me manden dinero, comentó la artista en plena transmisión.

Al parecer, Ángela Aguilar no conocía en su totalidad la forma en la que funcionan las transmisiones en vivo en TikTok, por lo que le pidió ayuda a su hermana mayor Aneliz para evitar que sus seguidores continuaran enviándole dinero y la situación se salieran de control.

“Quiero parar esta función. Aneliz, ¿qué hago? Todos me están mandando dinero”, indicó Ángela Aguilar.

La peculiar petición y reacción de Ángela Aguilar rápidamente se volvió viral en redes sociales, en donde varios de sus seguidores felicitaron a la artista por su actitud humilde.

No obstante, otro grupo de admiradores criticaron a las personas que le dieron dinero a la intérprete mexicana al asegurar que a ella no le hace falta.