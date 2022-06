Ángela Aguilar sorprende a admiradores durante concierto y pide no enamorarse: “No tengan novio”

Tras una breve pausa en los escenarios, Ángela Aguilar regresó con alegría y recientemente se presentó en el Auditorio Telmex en Guadalajara, Jalisco y deleitó a los asistentes.

La hija de Pepe Aguilar ofreció un repertorio con sus éxitos y otros temas conocidos en el público mexicano.

Durante el show, Ángela se dirigió a los asistentes y lanzó un mensaje a las chicas y les recomendó no tener novio, debido a qué destacó el dolor que causa perder a una persona que se quiere. Además, dijo que se exponen a que les romper el corazón.

“Déjenme decirles aquí ‘niñas no tengan novio’. No tengan novio. No tengo nada más que decir, más que no tengan novio”, dijo la artista de 18 años.

“La siguiente canción que voy a cantar yo la compuse a un niño que era muy mal portado”, dijo Ángela.

“Para los que tomamos esa terrible decisión de tener un novio y si algún día les rompen el corazón, que espero que no, le van a dedicar esta canción”, concluyó la artista e interpretó Inevitable, tema que habla de desamor.