Ángela Aguilar: qué se sabe sobre el padecimiento que sufre la cantante después de sus presentaciones en vivo

Ángela Aguilar es una de las artistas más populares y con mayor futuro en la industria de la música regional mexicana ya que, con tan solo 18 años, ha conquistado el corazón de millones de personas con su talento.

Sin embargo, la vida de la hija de Pepe Aguilar no es perfecta como muchos de su seguidores creen, ya que recientemente confesó que padece un problema de salud después de sus presentaciones en vivo.

La joven intérprete de música regional mexicana sorprendió a sus fans al revelar este padecimiento que se hace evidente después de estar en el escenario, situación por la que debe de ser sumamente cuidadosa con los alimentos y bebidas que consume previo a sus conciertos.

El problema médico de Ángela Aguilar fue revelado durante el más reciente videoblog de Pepe Agilar, en el que la cantante de 18 años abrió su corazón y habló sobre las dificultades que atraviesa al terminar sus presentaciones en vivo.

Ángela Aguilar, sin profundizar en la situación, reveló que ocasionalmente se le baja la presión durante o después de sus conciertos, por lo que tiene que consumir bebidas con azúcar para evitar desmayarse.

“Como se me baja la presión muy seguido después de cantar y a veces durante, me tomó algo con azúcar, o sea, un refresco o uno de esos de energía del gimnasio, no de los que te dan energía, sino de los que te tomas en el gimnasio para hidratarte”, confesó Ángela Aguilar.

Asimismo, la intérprete de Dime cómo quieres habló sobre los alimentos que consume previo a salir a escena para evitar este sufrir este problema de salud que se ha vuelto recurrente.

“Técnicamente no podría ni tomar ni comer nada antes de cantar porque podría afectar mi voz”, dijo Ángela Aguilar en este video publicado en el canal de YouTube de su padre.