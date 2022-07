Ángela Aguilar: las revelaciones de la cantante sobre las prendas que lleva en su maleta cuando viaja

Ángela Aguilar es considerada como una de las artistas más talentosas y prometedoras de la escena musical mexicana y continúa ganando popularidad por las distintas formas en las que interacciona con sus seguidores.

Por medio de un video publicado en su canal de YouTube, Ángela Aguilar habló sobre sus constantes viajes debido a su carrera artística y sorprendió a sus seguidores al enumerar las prendas que lleva en su equipaje cuando realiza estos largos trayectos.

De acuerdo con la intérprete de 18 años, ella principalmente lleva zapatos en sus maletas, ya que los considera como parte fundamental de su vestuario.

Añadido a esto, reveló que generalmente no viaja con tantos zapatos, pero en sus últimas presentaciones lo ha hecho con aproximadamente 12 pares, entre los que destacan botas altas, tacones y tenis.

“Normalmente no viajo así, me matarían mis papás si viajara con tantos zapatos pagamos un sobre equipaje espantoso, pero ahorita traigo muchos porque he comprado zapatos para eventos que tenemos”, mencionó la cantante.

En referencia a las prendas con las que viaja, Ángela Aguilar reconoció que empaca jeans básicos, leggins para ejercitarse, suéteres, un body de animal print y algunos vestidos de diseñador para utilizar a lo largo de sus trayectos.

Otros accesorios con los que la hija de Pepe Aguilar viaja en su equipaje son cinturones, bolsas, lentes, libros, lápices de colores, una computadora y una peculiar chaqueta de lona, la cual generalmente causa impresión en las personas que la ven.

“Viajo siempre con una chamarra de mezclilla, normalmente es esta de Oaxaca y me encanta porque todo el mundo me pregunta y traigo una parte de México“, comentó.

Sin embargo, a pesar de las numerosas prendas y accesorios con los que viaja, Ángela Aguilar confesó que normalmente no compra cosas muy caras y prefiere centrarse en el estilo que a ella más le guste, aunque generalmente esto le genera críticas en su familia.

“Parte de mi estilo es lo que me haga feliz, siempre me critican mi estilo, mi papá me regaña, mi mamá me dice que soy una loca, Alneliz dice que no sé cómo estilizarme y Leonardo me compara con personajes que no existen, pero así es la vida y a mí me gusta mi estilo. No todo lo caro es bueno“, concluyó la joven intérprete.