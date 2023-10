Ángela Aguilar afirma en entrevista que se casará cuando cumpla 50 años

Ángela Aguilar, además de ser considerada una de las cantantes más populares del género regional mexicano, también es reconocida por sus numerosas polémicas, que han causado comentarios negativos hacia ella en redes sociales.

Desde causar el enojo de sus seguidores por afirmar que tenía “nacionalidad argentina”, hasta ser calificada como “prepotente y arrogante”, la joven intérprete da de qué hablar sobre todo en las redes sociales.

Sin embargo, otro de los temas que causó interés de la hija de Pepe Aguilar fue su vida personal, específicamente en el ámbito romántico.

Actualmente se sabe que la cantante ha tenido una pareja y supuestamente se trataba del compositor Gusy Lau.

Ahora, la cantante mexicana ha vuelto a hablar de su vida amorosa en una entrevista que tuvo con la periodista Mara Patricia Castañeda, misma que se encuentra disponible en Youtube.

En un momento de la entrevista, Ángela afirmó que solamente se casará con un hombre idéntico a su abuelo, de nombre Antonio Aguilar y que fue actor y cantante.

“Voy a casarme hasta que encuentre a un hombre como era mi abuelo con mi abuela“, dijo Ángela Aguilar.

Además, la cantante dijo que iba a seguir los pasos de su abuela y que iba a casarse a los 50 años.

“Me gustaría casarme como mi abuela, mi abuela tenía como 50 años cuando se casó… Sí, no me casen todavía”, dijo Aguilar.