Andrés García: las revelaciones del actor sobre sus intenciones de quitarse la vida

A más de tres semanas de su fuerte caída, Andrés García habló nuevamente con los medios de comunicación y reveló que, debido a este incidente, pensó en quitarse la vida.

“Sí, llegué a pensar un par de momentos, un par de veces… Tan incómodo, con tantos dolores, porque además está la edad que tiene uno”, indicó en una entrevista con Ventaneando.

“Empecé a medio caminar apenas, pero llevaba como 15 días que no podía caminar, andaba en la silla de ruedas. Llegué a pensar: ‘¿Qué caso tiene andar viviendo en malas condiciones? Voy a preparar mi salida’”, añadió.

Sin embargo, gracias a la intervención de su esposo, dejó esos pensamientos atrás y continuó con su vida.

“Las atenciones de Margarita me sacaron de esa onda”, declaró el actor dominicano.

Añadido a esto, Andrés García habló sobre las formas en las que había planeado quitarse la vida luego de su fuerte caída.

“Yo pensaba cómo irme de varias maneras. Una era meterme a las olas, que tengo unas olas peligrosísimas en mi playa, y decía ‘¿Qué tal si luego salgo de la ola y no me morí?’. Entonces, le pensaba”, comentó.

“No me gusta la idea de darme un balazo, nunca me ha gustado. Y pensé en algún tipo de pastilla para irse tranquilamente; hay una pastilla que te vas con toda tranquilidad, sé quién las tiene, pero no llegué a hacerlo porque quizá me faltaron pantalones”, concluyó.

Para finalizar, la actual esposa de Andrés García reveló lo que le dijo al actor de 81 años luego de que le compartiera estos pensamientos.

“Que no le toca a él decidir eso, eso es solamente es de Dios, no puede hacer una acción así. Y que yo no sería partícipe”.